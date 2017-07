Sigmaringen Bürgermeister Thomas Schärer steht Zweckverband vor

In der konstituierenden Sitzung des Zweckverbands Interkommunales Gewerbegebiet Graf-Stauffenberg haben die Gemeindevertreter im Beisein der Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden ihren Vorsitzenden gewählt.

Bürgermeister Alois Henne leitete die Wahlen. Einstimmig wurde als Vorsitzender des Zweckverbands Bürgermeister Thomas Schärer (Sigmaringen) bestimmt, wie die Stadtverwaltung Sigmaringen in einem Pressetext mitteilt. Als sein Stellvertreter wurde Bürgermeister Maik Lehn (Stetten am kalten Markt) gewählt – und das ebenfalls einstimmig. „In allen Gemeinderäten wurde einstimmig der Beschluss für das interkommunale Gewerbegebiet getroffen. Dies ist ein besonders erfreulicher Anfangspunkt für unsere künftige Zusammenarbeit“, sagte Bürgermeister Schärer bei dem Treffen. In der konstituierenden Sitzung des Zweckverbands wurden laut Mitteilung an die Presse außerdem die Leitlinien für die kommenden Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten (BImA) festgelegt sowie ein Projektteam gegründet.