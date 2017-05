Sigmaringen Bühne frei in Sigmaringen für junge Talente

Bei der Soirée im Hofgarten kommen auch die Musikschulen im Kreis zum Zug. Insgesamt werden wieder drei hochwertige Konzerte veranstaltet. Der Auftakt ist am Sonntag, 13. Mai.

Sigmaringen – Drei hochwertige Veranstaltungen gibt es 2017 bei der Sparkassen-Soirée, das auch die Bühne frei für junge Künstler aus der Region macht. Bereits zum dritten Mal organisiert die Gesellschaft für Kunst und Kultur Sigmaringen mit Unterstützung der Landesbank Kreissparkasse die erstklssigen Konzerte, die im Fürst-Leopold-Saal im Sparkassen-Forum Hofgarten stattfinden. Und was vor zwei Jahren gemeinsam auf einen erfolgreichen Weg gebracht wurde, findet eine Fortsetzung: „Wir verlängern unsere Förderung der Sparkassen-Soirée um weitere drei Jahre“, verkündet Michael Hahn, Vorstandsvorsitzender des Bankhauses, in einem Pressegespräch, an dem auch Fritz Kovacic, Zweiter Vorsitzender der Gesellschaft Kunst und Kultur sowie Ellen Valerius, Leiterin der Städtischen Musikschule Sigmaringen, teilgenommen haben.

„Wir haben uns eine Besonderheit überlegt, liegt uns das Regionale doch sehr am Herzen. Deswegen freuen wir uns auf das Konzert mit jungen Talenten der Musikschulen im Landkreis“, so Hahn weiter. Für Fritz Kovacic, KuKu-Organisator, ist es wichtig, dass in diesem Jahr auch Jugendliche angesprochen werden. „Wir brauchen die Jugend und wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir die Jugendlichen gewinnen. Unserer gemeinsamer Gedanke war: Wir geben ihnen ein eigenes Konzert“, so Kovacic. Mit dem erste von drei Konzerten am Samstag, 13. Mai, soll das gelingen.

Ein personenübergreifendes Programm soll es an diesem Abend geben, verspricht Ellen Valerius von der städtischen Musikschule Sigmaringen. „Die jungen Musiker aus den Musikschulen Sigmaringen, Mengen und Bad Saulgau sind teilweise mehrfache Preisträger des Wettbewerbs ‚Jugend musiziert‘, Mitglieder des Landesjugendorchesters oder anderer überregionaler Ensembles. Viele von ihnen möchten später die Musik zu ihrem Beruf machen“, sagt sie. Im Rahmen der Soirée präsentierten sich zwölf junge Musikerinnen und Musiker im Alter von 15 bis 18 Jahren mit Stücken, die sie selbst für diesen Anlass ausgewählt haben: Klavier, Klarinette, Querflöte, Marimbaphon und weitere Instrumente stehen auf dem Programm. Zu hören sind Werke von Mozart, Poulenc, Brahms und Ravel. „Ich sehe das Konzert auch als Impuls, Jugendlichen musikalische Kultur näher zu bringen, denn junge Künstler bieten die Chance, junges Publikum anzuziehen und für Konzerte zu begeistern“, ist Ellen Valerius überzeugt.

Mit den zwei folgenden Konzerten will man an den Erfolg der Vorjahre anknüpfen. Die Gesellschaft für Kunst und Kultur hat Christoph Soldan mit den Stuttgarter Kammersolisten nach Sigmaringen eingeladen. Neben Konzerten innerhalb Deutschlands führte eine erste größere Auslandstournee das Ensemble im Herbst 2014 nach Südkorea. 2015 gastierten Christoph Soldan und die Kammersolisten gemeinsam in Italien, Spanien und Österreich. In der Kreisstadt präsentieren sie am Sonntag, 28. Mai Klavierkonzerte und Werke der Kammermusik von Mozart, Tschaikowsky, Franz Schubert und Schumann.

Abgerundet wird die dritte Auflage der Soirée mit dem Auftritt des Armida Quartetts am 2. Juli. „Das wird ein Renner“, ist Fritz Kovacic überzeugt, hat doch das Quartett in allen großen Konzerthäusern gespielt. Diese Saison ist das Quartett in der renommierten Konzertreihe „Rising Stars“ der großen Konzerthäuser Europas vertreten. Diese Konzerte führen das Armida Quartett, benannt nach der Oper von Joseph Haydn, in alle wichtigen Musikmetropolen Europas. Fritz Kovacic freut sich über ein Gastspiel in Sigmaringen. „Das Quartett gehört zu jenen jungen Nachwuchsensembles, die uns Musik auf neue Art erleben lassen“.

Konzertkarten

Der Kartenvorverkauf für die zwei international erfolgreichen Ensembles läuft bereits. Karten können für jeweils 20 Euro direkt bei der Hofbuchhandlung Liehner gekauft werden. Das erste Konzert der jungen Talente ist kostenlos.