Sigmaringen Brüder geben Schlägerei vor Gericht offen zu

Zwei Brüder, 23 und 16 Jahre alt, haben vor dem Amtsgericht Sigmaringen gestanden, im Ladengeschäft eines Discounters auf einen 18-Jährigen eingeschlagen zu haben. Die Täter und das Opfer verband indes eine schwierige Vorgeschichte.

Einen Schlussstrich hat das Amtsgericht Sigmaringen unter Vorsitz von Richterin Linda-Sue Blazko unter eine Schlägerei vom Juni vergangenen Jahres in einem Ladengeschäft eines Discounters in Sigmaringen gezogen. Angeklagt waren zwei Brüder (23 und 16 Jahre alt) wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung an einem 18-Jährigen aus Sigmaringen. Aus der von Staatsanwältin Sarah Hausmann verlesenen Anklage ging hervor, dass es eine Vorgeschichte gab, die zu der Schlägerei geführt habe.

Der 23-Jährige berichtete dem Gericht, dass seine Familie den 18-Jährigen von der Straße in seine Familie aufgenommen habe. Obwohl man dem wohnsitzlosen 18-Jährigen monatelang ein Dach über dem Kopf gegeben und einen Arbeitsplatz beim Onkel besorgt habe, sei es sehr schnell zum Streit gekommen. Denn der junge Mann habe die Gutmütigkeit seiner Familie schlecht gelohnt. Als der 18-Jährige gekifft und angefangen habe, zu klauen, habe man ihn rausgeworfen.

Den Ablauf der Schlägerei bestätigte der 23-Jährige uneingeschränkt. Die Begegnung mit dem Opfer sei ein Zufall gewesen und dabei habe es wechselseitige Beleidigungen gegeben. Die Schlägerei habe er auch angefangen. Sein jüngerer Bruder, der mit dem Opfer einmal im gleichen Zimmer geschlafen hatte, bezeichnete die Diebstähle des 18-Jährigen als das größte Problem in dieser Zeit. Das als Zeuge geladene Opfer bestätigte die Aussagen der beiden Brüder. Nachdem die Angeklagten mit dem Stress begonnen hätten, habe er zurück gestresst. Dann sei alles sehr schnell gegangen und die Brüder hätten auf ihn eingeschlagen. Dabei sei er ausgerutscht und auf den Boden gefallen.

Er sei danach ins Krankenhaus gegangen und habe seine Verletzungen attestieren lassen. Etwa eine Woche lang habe er aufgrund der Schläge Beschwerden gehabt. Offen räumte der 18-Jährige ein, dass er sich in der Zeit, in der er bei den Angeklagten gewohnt habe, nicht so an die Regeln gehalten habe. Die Schlägerei sei durch das Eingreifen von einem Mann beendet worden, der den älteren Angeklagten von ihm weggezogen habe. Da das Opfer bei seiner Vernehmung den nötigen Ernst vermissen ließ, ermahnte die Richterin den Zeugen mit den Worten: „Hören Sie auf zu Grinsen." Mehrere Zeugen bestätigten die Aussagen der Angeklagten und des Opfers, soweit sie den Ablauf gesehen hatten. Ein Bewährungshelfer von der Jugendgerichtshilfe berichtete über die Angeklagten und ihre Familie. Er empfahl dem Gericht, das Verfahren gegen den 16-jährigen Angeklagten einzustellen. Mit Blick auf die Verletzungen des Opfers, die mit der Faust und nicht mit der flachen Hand möglich gewesen wären, wurde der ältere Angeklagte, der bereits wegen einer Umweltschutz-Straftat mit der Justiz in Konflikt geraten war, zu einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro verurteilt. Er muss die Kosten des Verfahrens tragen. Mit Zustimmung der Staatsanwältin wurde das Verfahren gegen den 16-jährigen Angeklagten vorläufig eingestellt. Es erfolgt ein Eintrag in das Jugendregister.