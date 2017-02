Laiz Bräutelzeremonien beim Narrentreffen in Laiz

Bräutelzeremonien beim Narrentreffen in Laiz

Beim Auftaktspektakel machen die Narrenbrüder der Oberen Donau den Ritt auf der Stange mit.

Als Narrenhochburg präsentiert sich Laiz am Wochenende und die Narrenzunft Balkenstrecker erweist sich würdiger Gastgeber für das Bruderschaftstreffen Obere Donau. Dabei wurden am Samstagabend die Zunftmeister der Narrenbrüder um den Milleniumsbrunnen gebräutelt, eine über 300-jährige Tradition, so Johannes Wolf, Zunftmeister der Balkenstrecker. Sein besonderer Gruß gilt der Vetter Guser Zunft, die das Auftaktspektakel mitgestaltet. Den Ritt auf der Stange unter den Klängen der Fanfarenzüge Laiz und Sigmaringen wagen Bernd Stroppel, Narrenverein Ennetach, Tobias Bohner (auf dem Bild zu sehen), Narrenverein Rulfingen, Marcus Haller, Narrenverein Heudorf, Martin Siebenrock, Bergnarren Hundersingen, Christoph Käppeler, Fasnachtsgesellschaft Laucherthal, Dominik Nußbaum, Narrenverein Blochingen und Marlene Wetzel, Narrenverein Hohentengen. Über das Narrentreffen wird der SÜDKURIER noch berichten.