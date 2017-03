Sigmaringen Boos hört auf: Eine Sigmaringer Institution schließt

Nach 79 Jahren Familienbetrieb fehlt der Nachfolger, daher gibt es an der Antonstraße 24 in Sigmaringen bald kein Haushaltswarengeschäft Boos mehr. Das Gebäude soll verkauft werden. Der Ausverkauf für Töpfe, Pfannen und Co. beginnt am Donnerstag, im Frühsommer soll das Geschäft dann endgültig seine Tore schließen.

Leicht fällt es den Inhaberpaaren Boos und Fester-Boos nicht, doch ihre Entscheidung steht fest: Das Haushaltswarengeschäft Boos schließt seine Tore. Der Ausverkauf beginnt am Donnerstag und soll rund acht Wochen dauern, dann ist Schluss. Das Licht gehe damit aber nicht aus, betont Ulrich Fester, sie hoffen schließlich auf eine weitere Nutzung des Gebäudes in prominenter Innenstadtlage. Doch das Traditionsgeschäft wird es künftig nicht mehr geben. "Wir vier sind nicht mehr die Jüngsten, das ist der Hauptgrund", sagt Werner Boos beim Pressegespräch. Es fehlt der Nachwuchs.

Unerwartet kommt die Schließung nicht, bereits in den Vorjahren hatten die Inhaberfamilien bei der Frage nach der Zukunft mit "Mal sehen" geantwortet. Die Tochter von Werner und Gerlinde Boos, Franziska Boos, hat zwar drei Jahre im Geschäft gearbeitet, für einen jungen Menschen sei das allein aber vielleicht nicht so zukunftsträchtig, sagt ihre Mutter. Ihre Tochter arbeite jetzt in einer anderen Branche. Der Entschluss für die Geschäftsaufgabe sei in den vergangenen Monaten gereift, schließlich reicht die Altersspanne des Viererteams von 68 bis 80 Jahren.

Die Immobilie wird bereits von einem Makler zum Verkauf angeboten. "Die Chance, dass der Platz nicht ungenutzt bleibt, ist groß", sagt Ulrich Fester und nennt die geplante Stadtsanierung als beitragenden Faktor – dadurch sei das Gebäude interessanter für den Markt. Die Stadt habe signalisiert, ihr Vorkaufsrecht nicht nutzen zu wollen. Details der Weiternutzung könnten aber nicht mehr ihre Frage sein, sagt Fester.

Zu Weihnachten hätten sie die acht Mitarbeiter informiert, sie werden dem Geschäft bis zum letzten Tag die Treue halten. "Wir sind wie eine Familie", sagt Marianne Fester-Boos. Sie selbst arbeitet seit 60 Jahren für den Familienbetrieb und hat die Glas- und Porzellan-Abteilung verantwortet. Ihr Mann Ulrich Fester kümmerte sich um den betriebswirtschaftlichen Teil, ihr Bruder Werner Boos um den Haushalts- und ihre Schwägerin Gerlinde Boos um den Spielwarenbereich, der 2013 deutlich verkleinert wurde.

Ein weiterer Faktor habe die Entscheidung erleichtert: Das veränderte Kaufverhalten. Immer mehr Menschen kaufen im Internet statt im örtlichen Fachgeschäft, außerdem würden sie Feste vermehrt außer Haus feiern – das zwölf- oder gar 24-teilige Geschirrservice sei weniger interessant als zuvor. Es würden zwar immer mehr Männer kochen und dann auch gerne hochwertig einkaufen. Der Umsatz sei dennoch gesunken, besonders seit dem Bundeswehr-Wegzug 2012 um rund zehn Prozent. "Es war vor 20 Jahren leichter, Geschäfte zu machen", sagt Werner Boos und sein Schwager Fester ergänzt: "Die Erträge für Investitionen werden nicht mehr erwirtschaftet."

Viele gleichartige Geschäfte hätten schon früher die Segel gestrichen, daher habe sich ihr Einzugsbereich in den vergangenen Jahren vergrößert. Inzwischen kommen die Kunden teils auch vom Bodensee nach Sigmaringen. Wenn das Geschäft Boos schließt, bleiben den Kunden bei einem ähnlich großen Sortiment nur Geschäfte in den größeren Städten der Umgebung. Die Inhaberpaare nennen Ravensburg, Ulm oder Stuttgart als Alternativen.

"Wenn man etwas gerne tut, das beendet man ungern", fasst Ulrich Fester zusammen. Sie hätten sich immer etwas Neues einfallen lassen, etwa bereits vor 40 Jahren durchgehende Öffnungszeiten oder regelmäßige Veranstaltungen. Für einen guten gemeinsamen Abschluss hat das Geschäft noch einen großen Ausverkauf geplant. Dienstag und Mittwoch wird das Geschäft geschlossen sein, um den Aktionsbeginn am Donnerstag vorzubereiten. Eine Kostprobe für die dauerhafte Schließung im Frühsommer.

Geschichte

Hermann Boos übernahm am 1. Oktober 1938 das Geschäft Bisinger am Sigmaringer Marktplatz – was damals besonders Eisenwaren und Lebensmittel vertrieb, war der Startpunkt einer lokalen Institution. 1959 kaufte Boos das Haus Buhl am heutigen Sitz an der Antonstraße 24, 1961 zog das Eisenwaren-Sortiment dahin um. Bereits drei Jahre später starb Hermann Boos im Alter von 53 Jahren überraschend nach einem Unfall.

Das Geschäft verlagert sich in den nächsten Jahren auf die Antonstraße, ein Anbau zur Schwabstraße ist laut den Inhabern die größte Investition in der Firmengeschichte. Von 1974 an werden auch Spielwaren verkauft, 2013 wird dieser Zweig aber wegen zu kleiner Margen und geringer Gewinne auf ein Geschenksortiment reduziert. Eisenwaren wurden bereits 1999 aufgegeben. Seitdem ist Boos besonders für Haushaltswaren, Glas und Porzellan bekannt.