Thomas Scheytt begeistert bei Neujahrsmatinée der Gesellschaft für Kunst und Kultur in Sigmaringen.

Thomas Scheytt gilt in der Szene als einer der besten zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pianisten. Warum das so ist, das konnte man bei der Neujahrsmatinée der Gesellschaft für Kunst und Kultur im Hofgarten erleben. Die Verbindung von hohem pianistischen Können mit unglaublicher, tiefempfundener Ausdrucksvielfalt brachte das Publikum fast aus dem Häuschen. Der Mann hat buchstäblich „den Teufel im Leib“. Denn was der Mann am Bechstein-Flügel an Musikalität aufzubieten hatte, das war schon eine Klasse für sich.

Der 1960 geborene Schwabe und Pfarrerssohn erhielt früh Klavier- und Orgelunterricht und liebäugelte mit einer Ausbildung zum Kirchenmusiker. Für die Fans von Blues und Boogie ist es ein Glück, dass er sich nicht dem sakralen Genre zugewandt hat. Blues nur zu spielen, das kann jeder, der die traditionellen Grundphrasen beherrscht. Doch wer die Stimmung dieser Musik weitertragen will, der muss den Blues in sich haben. Die ursprünglichen Bluesmusiker waren Farbige aus den Südstaaten der USA. Doch auch Scheytt ist Südstaatler – aus Freiburg. Und wenn man ihn als einen der schwärzesten Boogie- und Blues-Pianisten weißer Hautfarbe bezeichnet, ist das keine Übertreibung. Zudem komponiert er viel. In Sigmaringen stammte die Hälfte der Stücke aus seiner eigenen Feder. Und mit der Improvisation „Wintermorgen in Sigmaringen“ bewies er gleich zu Konzertbeginn, dass er seiner Seele und seinen Händen freien Lauf lassen kann.

Die Musik scheint seinen ganzen Körper zu durchdringen, wenn er die altbekannten Läufe des Boogie mit rasanten Tonfolgen kombiniert, wenn der Rhythmus von den schwarzen Lackschuhen mit den roten Schürsenkeln auf das Publikum überspringt und sich dort durch die voll besetzten Reihen fortpflanzt bis schließlich jedes Bein mitwippt. „Invitation To The Blues“ und „Tribute To Meade Lux Lewis“, zwei Stücke von Scheytts Solo-Piano-CD „Inner Voices“, werden regelmäßig im Deutschlandfunk gespielt. Wenn er den legendären „Suitcase Blues“ von Hersal Thomas aus den 1930ern interpretiert, oder den Boogie so gekonnt spielt, dass man meinen könnte, dem Musiker fliegen jetzt gleich die Tasten um die Ohren, dann merkt man: Für diese Musik braucht es keine Noten, sondern ein Gefühl für Rhythmus und einen Könner am Klavier. Zum Schluss ein Ausflug in die Gospelmusik: „Put your Hand in the Hand“ war das einzige Stück, bei dem gesungen wurde – vom Publikum.