Sigmaringen Bewerbungen zum Bildungspreis noch bis zum 31. Januar möglich

Die von der Sparkassenstiftung ausgelobte Auszeichnung ist mit 2500 Euro dotiert. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Januar.

Sigmaringen – Deutschlands Zukunft liegt in den Händen der Kinder und Jugendlichen. Deshalb ist es entscheidend für die Gesellschaft, die Bildung und damit die Talente junger Menschen zu fördern und weiterentwickeln. Der neu geschaffene Bildungspreis der Sparkassenstiftung der Landesbank Kreissparkasse will herausragende, innovative und pädagogisch wertvolle Projekte in der Region auszeichnen. Der Bildungspreis ist mit 2500 Euro dotiert, wie das Bankhaus informiert. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Januar. Weitere Informationen zum Bildungspreis sowie den Bewerbungsbogen oder Teilnahmebedingungen finden Sie hier.