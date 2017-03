Sigmaringen Betrunkener wird in Sigmaringen mit einem Gürtel verprügelt

Betrunkener wird in Sigmaringen mit einem Gürtel verprügelt

Obwohl eine Streifenwagenbesatzung mit Blaulicht heranfuhr, verprügelte ein 27-Jähriger einen 25-Jährigen weiter mit einem Ledergürtel.

Leicht verletzt wurde ein stark betrunkener 25-Jähriger bei einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem 27-Jährigen an der Nepomukbrücke, informiert die Polizei. Unbeeindruckt von dem mit Blaulicht herannahenden Streifenwagen, schlug der Ältere mit einem Ledergürtel auf den 25-Jährigen ein, bis er durch die Beamten überwältigt wurde. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige auf freien Fuß gesetzt. Das verletzte Opfer, das bereits von den Polizisten eine Stunde zuvor einen Platzverweis bekommen hatte, da er in einer Sigmaringer Gaststätte Besucher belästigte, wurde auf richterliche Anordnung in eine Arrestzelle gebracht.