Sigmaringen Betrunkener will 63-Jährige vergewaltigen

Betrunkener will 63-Jährige vergewaltigen

Die Polizei hat in Sigmaringen einen 24-jährigen Betrunkenen festgenommen, der eine 63-Jährige im Treppenhaus ihres Hauses massiv sexuell bedrängte.

Polizisten überwältigten am Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus einen sich heftig wehrenden und betrunkenen 24-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Übergriffs, Körperverletzung, Beleidigung, Hausfriedensbruch, Widerstands gegen Polizeibeamte und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen, vom Bereitschaftsrichter Untersuchungshaft angeordnet. Der 24-Jährige wird beschuldigt, beim Leopoldplatz eine 63 Jahre alte Frau angesprochen zu haben, die sich auf dem Nachhauseweg befand. Trotz mehrfacher Ansprache folgte der Beschuldigte der Frau bis zu deren Wohnanwesen, wo er in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gelangte. Dem Opfer gelang es, über eine Hausmitbewohnerin die Polizei zu verständigen, und sich mit einem Pfefferspray gegen den Beschuldigten zur Wehr setzen, der sich bereits bis auf die Unterhose entkleidet hatte. Weitere Angriffe konnte sie bis zum Eintreffen von Polizeibeamten durch Drohen mit dem Pfefferspray verhindern. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten wurde eine kleine Menge Cannabis aufgefunden.