Sigmaringen Betrunkener randaliert und beleidigt eine Polizeibeamtin

Mehrfach randalierte ein betrunkener Mann in Sigmaringen vor einer Gaststätte, attackierte die Securty und wurde schließlich von der Polizei in Arrest genommen.

Wegen Beleidigung muss sich ein betrunkener 25-Jähriger verantworten, der am Samstagmorgen eine Polizistin beleidigte, nachdem er zuvor zwei Mal vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße randaliert hatte, informiert die Polizei. Gegen 2.30 Uhr verständigte das Sicherheitspersonal die Polizei, da der Mann Glasflaschen zerschlug und herumschrie. Deswegen erteilten die Beamten einen Platzverweis und fuhren den Betrunkenen nach Hause. Als er gegen 3.45 Uhr erneut vor der Gaststätte die Sicherheitskräfte verbal attackierte, wurde er durch die Polizei in Gewahrsam genommen.