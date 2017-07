Ein betrunkener Heranwachsender belästigte im Prinzengarten in Sigmaringen eine 17-Jährige.

Wegen sexueller Belästigung muss sich ein betrunkener Heranwachsender verantworten, der am Montag im Prinzengarten einer 17-Jährigen an das Gesäß fasste und gegenüber den Anwesenden derart aggressiv wurde, dass er auf richterliche Anordnung in Haft genommen wurde, informiert die Polizei.