Sigmaringen Betrunkener attackiert mehrfach Polizisten

Ein betrunkener 36-Jähriger griff in Sigmaringen mehrfach Polizisten an. Sechs Beamte waren nötig, um den Mann zu überwältigen.

Ein betrunkener 36-Jähriger hielt die Polizei am Montagabend im Prinzengarten in Atem, informiert die Polizei. Der Mann, der sich nicht ausweisen wollte, attackierte die Beamten und schlug unvermittelt mit der Faust zu. Bei seiner Festnahme widersetzte er sich derart, dass insgesamt sechs Polizisten erforderlich waren, um ihn überwinden. Auf dem Polizeirevier täuschte er einen Notfall vor, weshalb ein Notarztwagen angefordert wurde. Noch vor dessen Eintreffen versuchte er, erneut die Beamten anzugreifen. Aufgrund seines Verhaltens konnte er nicht in eine Arrestzelle untergebracht werden, weshalb er in ein Krankenhaus auf eine Fachabteilung gebracht wurde. Aber auch dort randalierte er, demolierte Einrichtungsgegenstände und griff nochmals Polizisten an, wobei zwei Beamte leicht verletzt wurden.