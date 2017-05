Sigmaringen Betrunkener Sohn prügelt sich mit dem Vater

Die Polizei wird in Sigmaringen zu einem Einsatz gerufen und muss sich einem aggressiven 23-Jährigen erwehren.

Sigmaringen – Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn ist die Polizei am Samstagabend alarmiert worden. Mutmaßlich war der 23-Jährige wegen seiner Trunkenheit mit seinem Vater in Streit geraten. Beide hätten sich beim Eintreffen der Beamten auf dem Wohnzimmerboden gebalgt, berichtet die Polizei. Nachdem die Ordnungshüter die Kontrahenten voneinander getrennt hatten, richteten sich die Aggressionen des jungen Mannes gegen die einschreitenden Beamten.Er leistete erheblichen Widerstand, als sie ihn in Gewahrsam nehmen wollten. Er versuchte einen Beamten zu treten und stieß fortwährende Beleidigungen aus. Ein Richter ordnete den Verbleib des Betrunkenen für den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam an.