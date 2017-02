Sigmaringen Betrunkene provoziert ohne Grund einen Streit

Drei Promille ergab ein Alkoholtest bei einer 63-Jährigen, die grundlos an einem Imbissstand einen Streit provoziert hatte.

Aus bislang unbekannten Gründen mischte sich am Donnerstag eine stark betrunkene Frau in ein Verkaufsgespräch an einem Imbisstand in der Bahnhofstraße ein und provozierte einen Streit, informiert die Polizei. Die Polizisten stellten bei der 63-Jährigen nahezu drei Promille Atemalkohol fest und nahmen sie auf richterliche Anordnung zur Ausnüchterung ins Revier mit.