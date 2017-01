Sigmaringen Betrunkene greifen zwei Männer vor einer Diskothek an

Zwei Männer wurden von drei Kontrahenten geschlagen und massiv bedroht. Einen Angreifer konnte das Duo bis zum Eintreffen der Polizei festhalten und auch die beiden Komplizen wurden von der Polizei später ermittelt.

Zu einer Schlägerei vor einer Diskothek in der Bahnhofstraße wurde die Polizei am Neujahrsmorgen, gegen 6.30 Uhr, gerufen. Beim Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung wurde diese auf mehrere Personen im gegenüber liegenden Prinzenpark aufmerksam, die sich einen handfesten Streit lieferten. Wie die weiteren Abklärungen ergaben, handelte es sich um zwei Männer im Alter von 24 und 50 Jahren, die nach ihren Angaben von drei Asylbewerbern angegriffen, geschlagen und mit einer abgeschlagenen Flasche bedroht wurden. Während zwei Angreifer flüchteten, gelang es den beiden Geschädigten, einen 20-Jährigen festzuhalten. Seine beiden Komplizen wurden wenig später bei der Rückkehr in die Asylbewerberunterkunft vom dortigen Sicherheitspersonal bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Den 20-Jährigen, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, nahmen die Beamten auf richterliche Anordnung in Ausnüchterungsgewahrsam.