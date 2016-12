Sigmaringen Betrunkene Flüchtlinge randalieren in Unterkunft

Betrunkene Flüchtlinge randalieren in Unterkunft

Mehrfach mussten Polizei und Feuerwehr nach Brandalarmen in die Flüchtlingssammelunterkunft in die ehemalige Kaserne ausrücken.

Mehrfach mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizeibeamte in der Nacht auf Donnerstag zur Flüchtlingssammelunterkunft ausrücken, weil Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden, informiert die Polizei. Mit bis zu drei Promille alkoholisierte Personen randalierten immer wieder und zettelten Streitigkeiten an. Drei Personen wurden in Gewahrsam genommen.