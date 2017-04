Sigmaringen Betrunkene Fahrerin schläft im Auto

In Schlangenlinien fuhr eine betrunkene Autofahrerin von Sigmaringen nach Ebingen, hielt vor dem Ortseingang an und schlief dann im Auto ein.

Eine 20-jährige Autofahrerin war am frühen Montagmorgen mit über 1,8 Promille zwischen Sigmaringen und Albstadt-Ebingen auf der Bundesstraße 463 unterwegs, informiert die Polizei. Zeugen hatten beobachtet, wie die junge Frau in Schlangenlinien gefahren war und gegen 3.45 Uhr am Ortseingang von Ebingen anhielt und dann im Fahrzeug einschlief. Eine Polizeistreife kontrollierte die 20-Jährige und stellte dabei den hohen Alkoholwert fest. Nach der Abgabe des Führerscheines sowie einer durchgeführten Blutentnahme kommt auf die junge Frau nun noch ein Strafverfahren wegen der Fahrt unter Alkoholeinwirkung zu.