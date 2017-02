Sigmaringen Beteiligung an zwei weiteren Solarparks

Der Gemeinderat in Sigmaringen stimmt den Beteiligungen der Stadtwerke an Solarparks im Taubertal zu.

Der Gemeinderat hat in jüngster Sitzung dem Erwerb eines 10,7-prozentigen Anteils an zwei Solarparks im Taubertal zum Preis von 561 750 Euro zugestimmt. Wie aus einer Sitzungsvorlage hervorgeht, die dem Rat vorlag, haben die Stadtwerke zuvor schon zahlreiche Investitionen in entsprechende Projekte getätigt und sich an verschiedenen Windparks beteiligt. So betreiben die Stadtwerke momentan fünf eigene Anlagen im Stadtgebiet, wobei auf der Geschwister-Scholl-Schule sowie auf der Halle in Oberschmeien noch die größten jährlichen Einspeisemengen erzielt werden können. Die beiden Solarparks im Taubertal sind in Betrieb und bieten für die Stadtwerke die Möglichkeit, im Bereich der Großflächenfotovoltaik wirtschaftlich zu investieren und dabei die jährliche Eigenerzeugungsmenge zu erhöhen. Laut Bernt Aßfalg, Leiter der Stadtwerke, wird sich die Investition tragen. Er rechnet in 15 Jahren mit einem Ertrag von rund 156 000 Euro. Die Rendite liegt laut Aßfalg bei knapp fünf Prozent. Eine Beteiligung an den Solarparks Taubertal ist ein weiterer Baustein zur Realisierung des Erzeugungskonzeptes der Stadtwerke, steht für den Werkleiter fest. Mit der der Beteiligung zuzurechnenden Strommenge von jährlich knapp 1,5 Millionen kWh können dabei 492 Haushalte zu je 3000 kWh versorgt werden.