Sigmaringen Bei Eisglätte im Fluß gelandet

22-Jährige verunglückt mit ihrem neuen Seat und muss von der Oberschmeier Feuerwehr aus ihrem Gefährt in der Schmeie befreit werden. Sie trägt leichte Verletzungen davon.

Leichte Verletzungen hat sich eine 22-Jährige bei einem Unfall am Freitag gegen 6.45 Uhr auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen dem Sigmaringer Stadtteil Oberschmeien und Stettener Ortsteil Storzingen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau mit ihrem Seat auf Sommerreifen unterwegs und deshalb trotz geringer Geschwindigkeit auf einem sehr glatten Streckenteil ins Schleudern geraten. Sie kam von der Fahrbahn ab, rauschte in ein Buschwerk neben der Fahrbahn und kippte dann mit ihrem Auto in die daneben fließende, 60 Zentimeter tiefe Schmeie, das darin auf dem Dach liegenblieb. Bevor sich der Innenraum mit Wasser füllte, konnte sich die Verunglückte losschnallen, mit ihrem Handy einen Notruf absetzen und ihren Kopf im Fahrzeug über Wasser halten. Erste Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehrabteilung Oberschmeien befreiten die eingeschlossene Frau aus ihrem Auto und brachten sie ans Ufer. Neben einer Kopfverletzung, die das Abschnallen verursachte, war die Frau unterkühlt. So brachten sie Rettungsdienstkräfte nach Erstversorgung durch den Notarzt ins Kreiskrankenhaus. Ein Abschleppunternehmen barg das erst eine Woche alte Auto mit einem Kran aus der Schmeie. Der Wagen hatte wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von 25 000 Euro.