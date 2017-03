Sigmaringen Begegnungen zum Frauentag

In Sigmaringen bietet der Verein Frauen-Begegnungs-Zentrum für Mittwoch, 8. März, viele Angebote für Frauen an.

Sigmaringen – Der Internationale Frauentag steht am Mittwoch, 8. März, an. Aus diesem Anlass bietet der Verein Frauen-Begegnungs-Zentrum allen Frauen – auch Nichtmitgliedern – ab 15 Uhr ein paar entspannte Stunden in der Bahnhofstraße 3 an. Die Teilnehmerinnen können sich laut Infomation des Veranstalters mit meditativen und kreativen Angeboten verwöhnen. Es gibt Spezielles für junge und werdende Mütter. Über zwei Stockwerke im Gebäude erstrecken sich die Angebote: So führt Bettina Müller-Krimm die Schmuckherstellung aus Rosenquarz vor. Im Obergeschoss leitet Beate Keller eine Rosenquarzmeditation an. „Fit in den Frühling mit Ernährung und Kräutern“ heißt ein Vortrag der Heilpraktikerin Margit Heiter. Es wird von Annett Klein der Umgang mit Tragetüchern und Stoffwindeln gezeigt. Wie eine Handmassage geht, zeigt Katharina Jakob. Ergänzt wird das Programm durch die Möglichkeit der Einzelberatung zum Thema „Kraftquellen in mir“ mit Barbara Bischofberger-Schwär. Für Kinder gibt es ein Betreuungsangebot. Die Angebote sind flexibel verteilt. Der Eintritt ist frei.