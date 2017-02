Sigmaringen Beamtenprotest vor dem Landratsamt

Gewerkschaft Verdi veranstaltet zur Tarifauseinandersetzung ein Beamtenfrühstück vor der Behörde in Sigmaringen. Ihre Teilnehmer sichern weitere Solidaritätsaktionen zu.

Sigmaringen (jüw) Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes sind am Dienstag auch im Südwesten neue Warnstreiks angelaufen. Protest gab es auch in der Kreisstadt. Gemäß dem Motto „Besoldung nicht auswürfeln“ fanden sich vor dem Landratsamt in früher Mogenstunde zwischen 6.30 und 8 Uhr zahlreiche männliche und weibliche Beamte zum „Beamtenfrühstück“ ein. Günter Kessel, Personalratsvorsitzender im Landratsamt, und Sekretärin Jutta Aumüller von der Gewerkschaft Verdi, begrüßten bei Minusgraden die Teilnehmer. Markus Kling vom Verdi-Landesbezirk Stuttgart forderte die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des zu erwartenden positiven Tarifergebnisses auf die Beamten und Versorgungsempfänger. Wie die Gewerkschaft mitteilt, signalisierten die Teilnehmer den Rednern hohe Zustimmung und, sollte kein akzeptables Tarifangebot erfolgen, weitere Unterstützung bei weiteren Solidaritätsaktionen. Zur selben Zeit beteiligten sich über 300 Tarifbeschäftigte aus Oberschwaben an den zentralen Aktionen in Tübingen und Stuttgart.