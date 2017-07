Sigmaringen Baukosten liegen bei über 11 Millionen Euro

Teure Sanierung des Hohenzollern-Gymnasiums in Sigmaringen. Die Zuschüsse fallen voraussichtlich höher aus.

Sigmaringen – Die Sanierung des Hohenzollern-Gymnasiums in der Kreisstadt wird teurer als ursprünglich vorgesehen: Um rund 1,4 Millionen Euro liegen die Baukosten höher und betragen jetzt 11,4 Millionen Euro (vorher waren es 9,97 Millionen Euro). Die erfreuliche Nachricht ist: Der Eigenanteil der Stadt Sigmaringen liegt trotz höherer Bauaufwendungen unter dem bisherigen Ansatz und beläuft sich auf 5,7 Millionen Euro statt der kalkulierten 6 Millionen Euro.

Wie Hans-Ulrich Kilian vom Stuttgarter Architekturbüro Kilian und Hagmann bei der Vorstellung der Entwurfsplanung dem Gemeinderat berichtete, fallen die Zuschüsse voraussichtlich höher aus, womit sich die Kostensteigerung ausgleicht. Als Ursache nannte er, dass aufgrund der pädagogisch notwendigen zusätzlichen Grundrissänderungen im Bereich des Obergeschosses und der Fachräume mehr bauliche Maßnahmen nach der Schulbauförderrichtlinien gefördert werden können, als bisher angenommen.

Die Kostensteigerung führt der Architekt unter anderem zurück auf die Erweiterung des Gebäudeteils auf dem Dach. Die Lüftungsanlage auf dem Dach ist für die neue Lüftungsanlage zu klein und muss erweitert und zusätzlich gedämmt werden. Auch müssen Flurtrennwände brandschutztechnisch bis an die Decken geführt werden, was bisher nicht der Fall war. Dadurch soll sich die Optik des Gebäudes nur unwesentlich verändern, sieht man von Fluchtwege über vorgehängte Treppen aus den einzelnen Klassenräumen ab.

„Die größten Veränderungen wird es im Obergeschoss geben. Dort sollen neben Räumlichkeiten für die Bibliothek auch offene Lernzonen entstehen“, berichtete Architekt Kilian weiter. Auch soll die Zuordnung der einzelnen Klassenräume umstrukturiert werden. Im Geschoss darunter ist geplant, die Fachräume für Physik, Biologie und Chemie, die nicht mehr zeitgemäß sind und auch kein Tageslicht haben, zu verändern. Alle Unterrichtsräume werden nach außen verlegt, die Versammlungsräume nach innen.

Die untere Ebene des Gebäudes wird als offener Raum ausgebaut für weitere Klassenräume, was hilfreich ist während der Umbauzeit, soll doch der Schulbetrieb auch während der Umbauphase weiter bestehen. Trotz all dieser Umbaumaßnahmen soll sich das äußere Erscheinungsbild laut Kilian so gut wie nicht verändern. Die Fassade soll durch farbliche Elemente aufgelockert werden. Darunter fallen auch die Fluchttreppen und andere geschlossene Elemente.

Trotz der Kostenschätzung von knapp 11,4 Millionen Euro geht Architekt Hans-Ulrich Kilian davon aus, dass sich die Zuschusssituation deutlich verbessern dürfte – von knapp 1,5 Millionen Euro auf 3,1 Millionen Euro. Ursächlich dafür seien die zusätzlichen Flächen, die entstehen werden. Damit werde auch der hohe Anteil von etwa 54 Prozent an auswärtigen Schülern berücksichtigt. Der Anteil der Zuschüsse steigt auf 69 Prozent.

Wie der Architekt weiter ausführte, habe er auch auf Wunsch der Verwaltung mögliche Einsparungen in Höhe von 334 000 Euro geprüft und listete dazu die einzelnen Posten auf. Allerdings empfahl er diese Einsparungen dem Gemeinderat nicht. Die rund 1 Millionen Euro zusätzlichen Mehrkosten bei der Kühlung hielt er nicht für sinnvoll.

Baubeginn ab Herbstferien

Zum Bauablauf so viel: Der Baubeginn ist ab den Herbstferien vorgesehen. Der erste Bauabschnitt beginnt auf der Ostseite des Gebäudes mit Fachklassenräume und anderen Räumlichkeiten. Dauer der Bauzeit: etwa neun Monate. Der zweite Bauabschnitt für die Dauer von sechs Monaten betrifft dann die Mitte des Gebäudes in allen drei Geschossen. Der dritte Bauabschnitt für die Dauer von sechs Monaten beinhaltet die Westseite des Gebäudes. „Im Jahr 2020 werden wir mit der gesamten Maßnahme fertig sein“, so Hans-Ulrich Kilian am Ende seiner Ausführungen. Der Gemeinderat der Stadt Sigmaringen stimmte dem Bauentwurf und der Finanzierung zu.