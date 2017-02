Sigmaringen Banker sind froh über das Wachstum

Die Landesbank Kreissparkasse zieht für 2016 ihre Jahresbilanz. Neue Angebote der Bank gibt es auf dem digitalen Sektor.

Einen solide fortgesetzten Wachstumskurs konstatierte die Landesbank Kreissparkasse im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016. "Mit dem erwirtschafteten Ergebnis sind wir in Anbetracht der aktuellen Herausforderungen zufrieden", sagte der Vorstandsvorsitzende Michael Hahn beim Pressegspräch gegenüber Medienvertretern. Das Kundengeschäftsvolumen sei um 68 Millionen Euro gewachsen – eine Steigerung von 2,8 Prozent. Der Jahresüberschuss liege mit 2,3 Millionen Euro in etwa auf Vorjahresniveau. Auch bei den Kundeneinlagen vermerkte er trotz der Nullverzinsungs-Politik einen Anstieg um 26,2 Millionen auf 1,155 Milliarden Euro. Das positive Zahlenwerk führt Hahn auf Kundenvertrauen in Sachen Beratung, Service und Qualität zurück: "Wir sind sehr intensiv mit diesen Leistungen unterwegs!" Nachgefragt hätten die Kunden zu Aktien und Fonds vor allem maßgeschneiderte Wertpapierprodukte.

Auch beim Gesamtkreditbestand stellt sich das Volumen mit 920,6 Millionen Euro um über 25 Millionen Euro höher als 2015 dar – eine Steigerung um 2,8 Prozent. Unterstützt würde der Mittelstand, also Handwerker, Dienstleister und produzierende Unternehmen bei ihren Investitionen. Hahn stellte hierbei die solide Bonität regionaler Unternehmen heraus. Sein Fazit: "Wir haben einen guten Branchenmix, der für Stabilität sorgt." Gefreut habe ihn auch, dass die Aktienmärkte trotz politischer Turbulenzen wie dem Brexit oder der USA-Wahl besonnen geblieben sind.

Vorstandsmitglied Stefan Häißler erläuterte, dass die Darlehensneuzusagen für die Wohnbaufinanzierung 2016 bei 100 Millionen Euro und im Immobilien-Vermittlungsgeschäft bei 12,3 Millionen Euro auf gleich gutem Niveau liege. Problem sei, geeignete Objekte zu finden. Seit zehn Jahre besteht die eigene Versicherungsagentur, die mit ihrem Service als Erfolgsmodell gelte. Bei der privaten Altersvorsorge gab es ein Plus von 6,2 Prozent, was Häußler wegen Kürzungen der gesetzlichen Rente für "altenativlos" hält.

Im Frühjahr 2016 hatte das Bankhaus sein Dienstleistungsangebot um den Bereich "Generationenmanagement" erweitert. Hierbei geht es um Betreuung von Kunden bei Schenkungen, Vererbungen, Ruhestands-, Vorsorge- oder Nachlassplanung. Die Landesbank führe nunmehr Testamentsvollstreckungen durch, alles sozusagen in einer Hand. Und sie berät zu Stiftungsgründungen. "Damit sind wir sehr innovativ am Markt, das zeigen erste Vorgespräche", sagte Hahn. Zum Thema Digitalisierung (siehe Infokasten) bemerkte der Vorstandsvorsitzende, das nach Überprüfung des Filialnetzes die 19 verbliebenen Filialen ein dichtes Netz an Geschäftsstellen in ihrem Verbreitungsgebiet gewährleisten.

Digitalisierung

Die Landesbank Kreissparkasse trägt einem veränderten Kundenverhalten mit neuen Produkten Rechnung. So hat sie das Handy-an-Handy-Zahlverfahren "Kwitt" vorgestellt, bei dem per Smartphone bis 30 Euro gesendet werden können. Bei der "Fotoüberweisung" können zu bezahlende Rechnungen mit der Kamera des Smartphones abfotografiert werden und das System ist befähigt, sämtliche Überweisungsdaten automatisch zu erkennen, diese können nach einer kurzen Kontrolle frei gegeben werden. "Paydirekt" ist von den Sprakassen als neues Online-Bezahlverfahren für den Online-Verkauf gestartet worden – eine Zusatzfunktion des Sparkassen-Girokontos. Händler oder Drittanbieter erhalten dabei keine Kontoinformationen. (jüw)