Sigmaringen Bank-Klasse der Berufsschule feiert Prüfungsabschluss

27 Bakkaufleute haben ihre Ausbildung an der Ludwig-Erhard-Schule, Kaufmännische Schule, erfolgreich absolviert.

Sigmaringen – An der Ludwig-Erhard-Schule, Kaufmännische Schule Sigmaringen konnten laut einer Mitteilung 27 künftige Bankkaufleute und ein angehender Industriekaufmann ihre bestandene Berufsschul-Prüfung feiern. Diesem erfreulichen Anlass gab die Schulband mit ihren Einlagen den festlichen Rahmen.

Abteilungsleiter Matthias Weber begrüßte die Absolventen, Ausbilder und Lehrkräfte und gratulierte allen Beteiligten zu ihrem Erfolg. Die Prüflinge hätten einen verantwortungsvollen Beruf gewählt und würden in der Öffentlichkeit stehen. Sie hätten daher eine Vorbildfunktion. Er gab ihnen mit auf den Weg, dass sie zwar am Ende ihres schulischen Weges stehen würden, aber keinesfalls „fertig“ seien. Vielmehr stünden sie erst am Anfang ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung. In Bezug auf die zunehmende Digitalisierung sei anzumerken, dass der Faktor Mensch noch immer die zentrale Rolle einnehme. Er forderte die jungen Leute auf, entsprechend ihrer erlernten sozialen und intellektuellen Kompetenzen das menschliche Handeln nicht aus den Augen zu verlieren. Sie sollten die Chancen der modernen Informationswege für ihre Weiterbildung nutzen. Des Weiteren betonte er die hervorragende Zusammenarbeit der Schule mit den Ausbildungsbetrieben und dankte den betrieblichen Ausbildern und den schulischen Lehrkräften für ihre engagierte und erfolgreiche Arbeit.

Die Festrede hielt Patrick Luib im Namen aller Ausbilder. Auch er forderte die Berufsanfänger auf, sich durch Selbstkritik zu guten Fachkräften weiterzuentwickeln. „Geschafft wird es nie sein“, gab er zu bedenken, „weil immer etwas Neues kommt“. Aus dem Gebotenen gelte es das Beste zu machen. Er drückte seine guten Wünsche für die mündliche Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer Oberschwaben aus, die jetzt im Januar ansteht. Die Zeugnisse überreichte Klassenlehrerin Beate Fischer nach einer humorvollen Rede, in der sie ihrer Freude darüber Ausdruck verlieh, dass alle ihre Schüler den schulischen Teil der Prüfung bestanden haben.

Dem Jahrgangsbesten Moritz Sauer wurde ein Preis verliehen, verbunden mit einem Büchergutschein. Belobigungen erhielten Madeleine Krinke, Saskia Mohr, Lisa Schober, Marvin Wetz sowie Marcel Walser. 18 Absolventen konnten ihre KMK-Zertifikate Englisch entgegen nehmen, die europaweit anerkannt sind.