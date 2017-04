Sigmaringen Bahnhof: Frau wird von fünf Männern unsittlich angegangen - Polizei sucht unbekannte Helferinnen

Zwei Frauen zwischen 16 und 17 Jahren sind einer Frau, die von fünf unbekannten Männern unsittlich angegangen wurden, zur Hilfe gekommen und haben die Männer in die Flucht geschlagen. Die Frauen werden nun gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Durch lautes Schreien konnte laut dem Pressebericht der Polizei eine junge Frau am Montagabend gegen 22.30 Uhr am Bahnhof erreichen, dass ihr zwei etwa 16 bis 17 Jahre alte Frauen zu Hilfe kamen und fünf Männer, von denen sie unsittlich angegangen wurde, in Richtung Innenstadt flüchteten. Die Polizei bittet nun die zwei jungen Frauen und eventuell weitere Zeugen, sich mit der Polizei unter Telefon 0 75 71/10 40 in Verbindung zu setzen.