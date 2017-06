Sigmaringen Ausschuss sagt Nein zu Mountainbike-Trails

Sitzung des Sozial- und Verkehrsausschusses in Sigmaringen: Gutachter sieht Konfliktpotenzial für die Anlage. Die Verwaltung könnte sich mit Flowpark, ein räumlich begrenztes Gebiet für einen Rundkurs, anfreunden.

Sigmaringen – In der Kreisstadt und dem angrenzenden Donautal wird es keine „Mountainbike-Trails“ geben. Das ist das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie, die Projektleiter Markus Ringle von der Skyder Track Company am Mittwoch in einer Sitzung den Mitgliedern des Kultur-, Sport-, Sozial-, Umwelt- und Verkehrsausschusses vorgestellt hat. Er riet von der weiteren Verfolgung von Mountainbike-Trails ab, was von den Ausschussmitgliedern zustimmend zur Kenntnis genommen wurde. Ein anderweitiges Konzept im Bereich des Mountainbiking sieht nun einen sogenannten „FlowPark“ vor. Ein noch recht neues Konzept im Mountainbikesport, wie Markus Ringle weiter ausführte. Es handelt sich dabei um ein räumlich begrenztes Gebiet mit einem Rundkurs von rund drei bis sechs Kilometer Distanz, auf dem für Mountainbiker verschiedenste attraktive Passagen eingebaut werden.

Projektleiter Markus Ringle legte zu Beginn seines Gutachtens dar, warum seine Agentur von „Mountainbike-Trails“ abrät und verwies dabei auf drei Kriterien: Bei der Anlage von Mountainbike-Trails könnte es zu Nutzungskonflikten zwischen verschiedenen Gruppen kommen. Gemeint sind hier besonders die Wanderer. Ringle: „Das größte Konfliktpotenzial besteht hierbei zwischen den Mountainbikern und den Wanderern sowie den klassischen Radfahrern“. Auch kam er in seinem Gutachten zum Schluss, dass die topografisch ansprechenden Bereiche im Donautal ökologisch besonders attraktiv und daher im Sinne des Naturschutzes besonders geschützt sind. Zahlreiche Biotope, FFH-Gebiete (Flora, Fauna, Habitat) und sonstige Schutzgebiete sind in großer Anzahl vorhanden.

Hier sei die Anlage von Mountainbike-Trails nicht möglich, erläuterte der Gutachter und lieferte gleich noch ein Grund für eine Absage mit: die Eigentumsverhältnisse. Eine Einwilligung der Eigentümer – hier vor allem die fürstlichen Häuser Hohenzollern und Fürstenberg – zur Erweiterung des Wegenetzes sei derzeit nicht festzustellen.

Nach dieser Absage will die Stadtverwaltung jedoch nichts unversucht lassen, ein weiteres Angebot im Bereich des Aktivtourismus anbieten zu können, zumal auf Tourismusmessen regelmäßig nach Angeboten für Mountainbiker im Bereich Sigmaringen gefragt wird, wie Katja Ungern-Sternberg, Leiterin des Fachbereichs Stadtmarketing und Tourismus, festgestellt hat. Aus diesem Grund habe man sich mit Skyder erneut unterhalten, um ein anderes Konzept zu erörtern – dem „FlowPark“. Markus Ringle stellte das Konzept vor: „Es gibt beliebige Größen, Schwierigkeiten und Gestaltungen“. Amateursportler seien auf der Suche nach attraktiven Trainingsmöglichkeiten, bei der sie ihre Trainings in einem Wochendurchschnitt von zwei bis drei Stunden erledigen können, zusätzlich aber die Möglichkeit haben, das Training individuell zu verlängern. Durch die kurze Distanz mit einem „FlowPark“ sei beides möglich. Mit einer solchen Strecke würde man besonders viele Mountainbiker ansprechen, kommt Ringle zum Schluss. Die ersten vor Ort Termine mit dem städtischen Forstamt haben ergeben, dass sich im städtischen Wald das Gelände im Bereich „Antoniustäle“ (die Parkflächen im Bereich des Bootshauses/Autohaus Zimmermann wären damit prädestiniert) aus touristischer Sicht sehr gut eignen würde. Selbstverständlich werde im Falle einer Zustimmung das Gespräch mit andern Waldnutzergruppen suchen. Auch stehen noch Untersuchungen zu den Belangen des Naturschutzes und das Gespräch mit anderen Nutzergruppen aus. Die Kosten für die Herstellung eines „FlowParks“ bezifferte Ringle mit rund 200 000 Euro.

Mit einer Eröffnung des Parks sei jedoch nicht vor 2019 zu rechnen, antwortete Ringle auf Anfrage von Stadtrat Clemens Walz (CDU). Die Ausschussmitglieder standen dem Konzept „FlowPark“ positiv gegenüber. Melanie Hirrlinger (FWV) bezweifelte allerdings, dass dieser Park ein Angebot für die breite Masse ist. „Das ist für mich nicht nachvollziehbar“. Weiter wollte sie wissen, wer für die Wartung einer solchen Anlage zuständig ist. Diese sei vertraglich geregelt, antwortete ihr der Gutachter. Ringle: „Bei der Pflege der Anlage wollen wir am Ball bleiben, ebenso bei der Weiterentwicklung“. Einstimmig wurde dem Rat empfohlen, die Realisierung eines „FlowParks“ weiter zu verfolgen. Auch soll die Verwaltung Zuschussmöglichkeiten prüfen.