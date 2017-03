vor 1 Stunde SK Sigmaringen Auspuff zu laut: Zwei junge Fahrer müssen mit Bußgeld rechnen

Zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren sind am Sonntag in Sigmaringen mit deutlich zu lautem Auspuff kontrolliert worden. Wegen mehrerer technisch nicht zulässiger Veränderungen war in beiden Fällen die Betriebserlaubnis erloschen. Wie die Polizei mitteilt, müssen die Männer mit einer Geldbuße in Höhe von 135 Euro, Verwaltungsgebühren sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.

