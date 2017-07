Sigmaringen Ausgezeichnete Projekte: Fidelisschule und Göge-Schule freuen sich über Bildungspreis

Die Fidelisschule Sigmaringen und die Göge-Schule in Hohentengen wurden von der Sparkassenstiftung mit dem erstmals ausgeschriebenen Bildungspreis ausgezeichnet. Beide Schulen hatten sich mit pädagogisch sinnvollen Projekten beworben.

Die Fidelisschule Sigmaringen und die Göge-Schule Hohentengen dürfen sich freuen: Die Sparkassenstiftung der Landesbank Kreissparkasse hat beide Schulen mit dem erstmals ausgeschriebenen Bildungspreis ausgezeichnet. Die Fidelisschule hatte sich mit dem Projekt „Die Profis“ beworben, die Göge-Schule mit dem Astronomie-Projekt „Unser Sonnensystem“. „Zwei vorbildliche und nachhaltige Projekte“, wie Landrätin Stefanie Bürkle, Vorsitzende der Sparkassenstiftung, bei der Preisverleihung im Gymnastikraum der Fidelisschule anerkennend feststellte. Die beiden Schulen haben sich unter 19 Bewerbern durchgesetzt. Da beide Projekte überzeugten, entschied sich die Jury, den Preis zu teilen. Das Preisgeld in Höhe von 2500 Euro wird unter den Preisträgern halbiert.

Wie Landrätin Stefanie Bürkle in ihrer Begrüßungsrede erläuterte, habe die Stiftung neben dem bereits mehrfach verliehenen Umweltpreis nun auch einen Bildungspreis ins Leben gerufen. Damit sollen herausragende, innovative und pädagogisch sinnvolle Projekte in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit gerückt werden. „Sie sind die glücklichen Gewinner“, gratulierte die Landrätin den beiden Schulen und versäumte nicht zu erwähnen, dass es eine ganze Reihe von Bewerbern gegeben habe. „Die Jury hatte die Qual der Wahl“, so die Landrätin weiter.

Der Jury gehörten neben dem Vorstand der Stiftung (Landrätin Stefanie Bürkle, Michael Hahn, Vorstandsvorsitzender der Landesbank Kreissparkasse, Stefan Häußler, stellvertretender Vorstandsvorsitzender), auch Claudia Baur von der Stabsstelle Bildung und Schulen des Landratsamtes sowie Liane Schneider vom staatlichen Schulamt Albstadt an. Mit dem Bildungspreis sollen wertvolle Projekte im Bereich der Vermittlung von Fertigkeiten und Kompetenzen im vorschulischen und schulischen Bereich ausgezeichnet werden, erläuterte Michael Hahn die Kriterien der erstmaligen Verleihung des Bildungspreises. Zu den Kriterien, die die Jury geprüft habe und in die Bewerbung eingeflossen seien, gehören demnach folgende Fragen: Ist das Projekt etwas Neues? Hat es einen Mitmachcharakter? Beinhaltet es das Thema Nachhaltigkeit und ist es übertragbar?

Anschließend hatten die Schüler die Gelegenheit, ihr Projekt vorzustellen. Rektorin Christa Müller von der Göge-Schule stellte zunächst in ihrer Einleitung das Projekt „Unser Sonnensystem“ vor. An zwei Tagen sei den Kindern an Stationen spielerisch das Sonnensystem begreifbar gemacht worden. Es gab zahlreiche Experimente, wie zum Beispiel den Urknall, der durch einen platzenden Luftballon mit Materiefüllung dargestellt wurde. Anhand des Jupiter, des größten Planeten im Sonnensystem, zeigten die Schülerinnen Lisa und Sophia die Größenverteilung, wonach die Erde 1400 Mal in den Jupiter passen würde. Jonas und Mika demonstrierten anhand von Styroporwürfeln die Massenverteilung im Sonnensystem.

Die Schülerfirma „Die ProFis“ der Fidelisschule Sigmaringen stellten die Schüler Luna und Tobias nach einer kurzen Einführung von Rektorin Monika Tilch-Fuchs vor. Die Firma setzt sich aus Dienstleistungen (zum Beispiel Schulkiosk und Bügelservice) und Produktion Fidelisschule (Magnete und Gewürzsalz) zusammen. Angeboten werden auch Cateringdienste. Die Einnahmen werden für Ausflüge oder Schullandheimaufenthalte verwendet. „Das Anliegen der Schülerfirma zielt auf handlungsorientiertes und praxisnahes Lernen ab“, erläuterte Monika Tilch-Fuchs das Projekt.

Die Stiftung

Die Sparkassenstiftung wurde im Jahr 2009 aus Anlass des 175-jährigen Jubiläums der Landesbank Kreissparkasse mit einem Kapital von 1,025 Millionen Euro Kapital gegründet. Seit der Gründung hat die Stiftung ein Fördervolumen von rund 199 000 Euro vergeben und Förderzusagen für 145 Projekte erteilt.