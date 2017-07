Sigmaringen Auf dem Leopoldplatz: Nach einjähriger Pause wieder Weinfest

Stadt beteiligt sich in nächsten drei Jahren an den Kosten für das Fest, das von HGV und ortsansässigen Wirten organisiert wird. Im vergangenen Jahr war das Weinfest ausgefallen, da die Wirte wegen des schlechten Wetters finanzielle Einbußen zu beklagen hatten.

Nach einer einjährigen Pause wird es in Sigmaringen wieder ein Weinfest geben. Zusammen mit ortsansässigen Wirten wird der Handels- und Gewerbeverein (HGV) das Fest auf dem Leopoldplatz am Freitag, 4. August, und Samstag, 5. August, organisieren. Auch die Stadt Sigmaringen wird sich mit einem finanziellen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro sowie mit Sachleistungen im Wert von 3000 Euro an dem Weinfest beteiligen. Die Mitglieder des Kulturausschusses haben das in der jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Im vergangenen Jahr war das Weinfest ausgefallen, da die Wirte wegen des schlechten Wetters finanzielle Einbußen zu beklagen hatten. Danach wollten die Gastronomen die Veranstaltung ohne städtische Beteiligung nicht mehr fortführen. Laut Beschluss des Kulturausschusses übernimmt die Stadt in den kommenden drei Jahren die Kosten für das Weinfest.

Ursprünglich war gedacht, das Weinfest auf dem neuen Karlsplatz zu veranstalten. Diese Idee wurde nach Gesprächen mit den Organisatoren des Weinfestes und der Stadt wieder verworfen. „Der Leopoldplatz ist aus den früheren Veranstaltungen bekannt und die Versorgungssituation mit Strom, Wasser und Abwasser aus der Sicht der Organisatoren dort geeigneter als auf dem Karlsplatz“, begründete Bürgermeister Thomas Schärer in der Ausschusssitzung die Entscheidung. Rolf Thiebach, der dem HGV-Vorstand angehört und bei dem die Fäden des Festes zusammenlaufen, macht noch einen weiteren Punkt für die Entscheidung geltend: „Der Leopoldplatz ist geschützter, da über den Karlsplatz Windböen ziehen können."

Das Fest soll am Freitag, 4. August, um 17 Uhr beginnen und bis 24 Uhr dauern. Am Samstag, 5. August, können die Besucher von 15 bis 1 Uhr feiern. Neben Rolf Thiebach, der für den HGV im Organisationsteam vertreten ist, beteiligen sich die Wirte Sascha Agic (Theatercafé), Neff Beser (Eichamt und Alfons X) und Guido Sigel. Das Weinfest soll in gehobener Atmosphäre als klassisches Weinfest stattfinden.

„Mit der Beteiligung am Weinfest wollen wir ein Signal setzen“, unterstrich Bürgermeister Thomas Schärer das Engagement der Stadt. Damit die Organisatoren des Weinfestes eine gewisse Planungssicherheit haben, habe sich die Stadt entschlossen, das Weinfest für die kommenden drei Jahre zu bezuschussen. Dennoch: Die Organisatoren tragen das unternehmerische Risiko über die gesamte Veranstaltung, wie aus einer Sitzungsvorlage hervorgeht. Im Klartext heißt das: Die Stadt übernimmt keine Ausfallbürgschaft.

Es soll ein kommunikatives Fest werden. „Man soll sich gepflegt unterhalten können“, sagt Rolf Thiebach. So soll es Livemusik in moderater Lautstärke geben, zum Beispiel mit einem spanischen Solo-Gitarristen. Weiter sollen junge Künstler aus der Region zum Zuge kommen. Es soll aber kein Musikfestival, sondern ein Weinfest werden. Angeboten werden daher Weine aus allen wichtigen Weinländern Europas. Ergänzt werden soll das Weinangebot durch alkoholfreie Getränke sowie Bier der ortsansässigen Brauerei. Als Speisen werden dazu passend Käse, Baguette, Flammkuchen und Ähnliches angeboten.

In der Diskussion im Kulturausschuss herrschte jedenfalls große Zustimmung, dass das Fest nach einjähriger Pause wieder stattfindet, zumal das geplante Promenadenfest geplatzt ist. „Ich sehe das als eine sehr gute Stadtmarketing-Aktion“, brachte es Stadträtin Ulrike Tyrs (SPD) auf den Punkt.