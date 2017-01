Sigmaringen Attacke mit einem Aschenbecher: 29-Jährige zu Geldstrafe verurteilt

Im Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eine 29-Jährige zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt.

Sigmaringen – Aus der von der Staatsanwältin verlesenen Anklage ging im Prozess gegen eine 29-jährige Frau vor dem Amtsgericht Sigmaringen hervor, dass die junge Frau im November vergangenen Jahres nach einem Streit mit ihrem damaligen Lebensgefährten versucht hatte, ihm in der Küche der kleinen Wohnung einen gläsernen Aschenbecher an den Kopf zu werfen. Der 40-jährige Lebensgefährte saß dabei auf der Couch. Es gelang ihm noch, den rechten Arm hochzureißen und so den Aschenbecher abzufangen.

Der als Zeuge geladene Mann berichtete dem Gericht, dass er zur Polizei gegangen sei und Anzeige erstattet habe. Am rechten Arm habe er einen Bluterguss davongetragen. Zu dem Wurf mit dem vollen Aschenbecher sei es durch einen kleinen Streit gekommen, weil er vergessen habe für seine Partnerin Wimperntusche einzukaufen. Als einen weiteren Grund für den Vorfall in der Küche ergänzte der 40-Jährige seine Aussage mit dem Hinweis: „Vielleicht war es auch unbegründete Eifersucht, denn das war immer wieder ein Thema." Nach dem Vorfall habe sich die temperamentvolle Lebensgefährtin bei ihm entschuldigt. In der Zwischenzeit sei sie jedoch aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Man habe jedoch weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis.

Die Angeklagte räumte die Tatvorwürfe unumwunden ein. Nachdem der Zeuge vom Gericht entlassen worden war, erhob sie jedoch den Vorwurf: „Es hat eine starke Provokation von seiner Seite geben." Die Staatsanwältin verwies in ihrem Plädoyer darauf, dass sich der Vorwurf der Anklage bestätigt habe. Sie sei auch davon überzeugt, dass der Wurf mit dem Aschenbecher gezielt in Richtung Kopf erfolgt sei. Wenn sie getroffen hätte, wäre auch eine schwere Verletzung sicherlich nicht ausgeblieben. Sie beantragte eine Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung sowie 40 Stunden gemeinnützige Arbeit.

Der Verteidiger regte zunächst erfolglos eine Einstellung des Verfahrens an und bezeichnete die Tat als einen minderschweren Fall. Es habe zwischen den Partnern Streit gegeben und der Lebensgefährte habe auch Provokationen eingeräumt. Seine Mandantin sei damals bei einem Psychologen in Behandlung gewesen und habe Antidepressiva genommen. Er hielt eine Geldstrafe (unter 90 Tagessätzen) für angemessen. Das Gericht verurteilte die Angeklagte zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro (120 Tagessätze). In ihrer Urteilsbegründung wies Richterin Nadine Zieher darauf hin, dass die vom Zeugen im Gerichtssaal vorgeführte Ausholbewegung deutlich gemacht habe, dass die Angeklagte auch getroffen hätte. Der Zeuge habe die Ereignisse vom November 2016 sehr glaubwürdig beschrieben.

Sie glaube nicht, dass er die Angeklagte provoziert habe. An die Angeklagte gerichtet erklärte Richterin Zieher: „Es gab keinen Satz, der Sie auf die Palme gebracht hätte. Ich gehe einfach davon aus, dass bei Ihnen die Sicherungen durchgebrannt sind.“ Zum Tatzeitpunkt habe sich die Angeklagte in Behandlung eines Psychologen und unter Einfluss von Antidepressiva befunden. Zugunsten der Angeklagten spreche, dass sie keinerlei Vorstrafen habe. Sie gehe aber davon aus, dass es schon mehrfach zum Nachteil des ehemaligen Lebensgefährten zu häuslicher Gewalt gekommen sein soll. Eine Geldstrafe hielt die Richterin für ausreichend.