„Aschenputtel – das Musical“ gastiert in Sigmaringen

Vorhang für Märchenklassiker öffnet sich am Freitag, 16. Dezember.

Von der verhassten Stieftochter zur freudestrahlenden Prinzessin: Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom Aschenputtel. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit präsentiert Theater Liberi den märchenhaften Klassiker in der Stadthalle in Sigmaringen. Der Vorhang für das Musical hebt sich am Freitag, 16. Dezember um 16 Uhr. Tickets zu 14/17/19 Euro für Erwachsene und 12/15/17 Euro für Kinder von 3 bis 14 Jahren je nach Kategorie im Vorverkauf bei allen SÜDKURIER-Geschäftsstellen, telefonisch bei der SÜDKURIER-Hotline unter 08 00/8 80 80 00 oder im Internet: ticket.suedkurier.de