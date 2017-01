Sigmaringen Arbeitslosigkeit erreicht ein neues Rekordtief

Verantwortliche der Agentur für Arbeit bilanzieren in Sigmaringen den Arbeitsmarkt 2016 und verbinden ihren Ausblick mit positiven Prognosen. Insbesondere die Arbeitslosigkeit ist stark gesunken.

Die Agentur für Arbeit in Balingen hat beim Jahrespressegespräch über den Arbeitsmarkt 2016 ein erfreuliches Resümee gezogen: Die Arbeitslosigkeit hat ein neues Rekordtief erreicht. "Im Jahresdurchschnitt lagen die Zahlen um insgesamt 3,1 Prozent niedriger wie im Vorjahr", sagte Georg Link, Vorsitzender der Geschäftsführung der Balinger Agentur im Sigmaringer Büro von Mario Dietzsch, der hier seit anderthalb Jahren Leiter der Arbeitsvermittlung und des Arbeitgeberservices ist.

Dadurch liege die Arbeitslosenquote mit 3,4 Prozent um zwei Zehntel unter dem Vorjahreswert und um vier Zehntel unter dem Landesschnitt von 3,8 Prozent, im Bund liegt er bei 6,1 Prozent. Im Schnitt waren rund 2490 Menschen im Landkreis Sigmaringen arbeitslos gemeldet, also 80 weniger als 2015. Gesunken seien die Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vorjahr in allen Personengruppen, betonte Link. Angestiegen ist auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, vor allem bei Älteren. Lediglich bei den Jugendlichen (15 bis unter 25 Jahre) ist eine kleine Zunahme um drei Personen oder 1,2 Prozent vermerkt worden.

Bei arbeitslosen Ausländern lag die Steigerungsrate bei 11,5 Prozent. Was in erster Linie mit den Flüchtlingen zusammenhängen würde. Eine Unterscheidung nach Herkunftsländern sei aber angesichts der geringen Zahlen nicht erstellt worden. Bei den anerkannten Asylbewerbern befinden sich 340 in der Betreuung, 135 sind arbeitslos. Hier sei der Schwerpunkt darauf ausgerichtet, möglichst alle in Ausbildung zu bringen. "Das erweist sich als Marathon", sagte Dietzsch, der für 2017/18 mit einer deutlichen Zunahme in dieser Kategorie rechnet und weiß, dass dabei die nicht immer vorhandene Mobilität ein wichtiges Kriterium ist. Der demografische Wandel würde zurzeit eine geringe Rolle spielen, meinte Agentur-Pressesprecher Rolf Gehring.

Kritischer fällt die Jahresbilanz bei Personengruppen ohne abgeschlossene Berufsausbildung aus, sie liegt unverändert bei 45 Prozent. So gab es für Georg Link nur ein logisches Fazit: "Qualifizierung und Ausbildung sind die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit" und gleichermaßen für die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.

Als entscheidenden Faktor für die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt nannte Link die weiterhin gestiegene Nachfrage nach Arbeitskräften. So verzeichnete die Agentur allein 1100 neue Arbeitsplätze – ein Plus von 2,4 Prozent. Insgesamt hatten Betriebe und Verwaltungen im Landkreis 3570 Stellenangebote im Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcentern gemeldet. Das sind 320 Personen oder 9,8 Prozent mehr als im Vorjahr. "Es wird aber immer schwieriger, die Stellen adäquat zu besetzen", sieht der Vorsitzende eine Dekade des Wandels: Verstärkt gehe es darum, passende Bewerber bei einer gleichzeitig zunehmenden Komplexität an Anforderungen zu finden.

Der Ausblick auf 2017 ist mit einer positiven Prognose verbunden. Auch wenn es die Jobvermittler für wenig realistisch halten, dass Zuwanderer ohne Sprachschulung den bestehenden Fachkräftemangel schnell schließen könnten – dunkle Wolken sieht Georg Link nicht aufziehen. Insolvenzen oder Kurzarbeit seien aktuell nicht zu befürchten. Gleichwohl gäbe es keinen Grund, sich entspannt zurückzulehnen, sagte Link. Denn die Betriebe würden verzweifelt nach geeignetem Personal suchen. Arbeitsmarktberatungen seien gefragter denn je. Und: "Es muss besser gelingen, dass auch Menschen von der vergleichsweise guten Arbeitsmarktlage profitieren, die schon länger ohne Beschäftigung sind."