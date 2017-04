Sigmaringen Arbeitslosenzahl sinkt stetig

Das Jobcenter präsentiert im Kreistagsausschuss die neuesten Zahlen. Erfreulich sind auch weniger kommunale Aufwendungen für Kosten der Unterkunft.

Sigmaringen – Das Jobcenter Landkreis Sigmaringen hat bei der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses im Landratsamt die Jahresberichte 2015/16 vorgelegt. Der Landkreis Sigmaringen ist einer der beiden Träger des Jobcenters. Dessen Geschäftsführerin Sigrid Jerg präsentierte den Kreistags-Ausschussmitgliedern einen detaillierten Überblick über die Entwicklung im Bereich der Langzeitarbeitslosen im Landkreis Sigmaringen, die anhand einer Powerpointpräsentation davon Kenntnis bekamen.

Sigrid Jerg sprach von einer erfreulichen Arbeitslosenquote, die Ende 2016 mit 3,2 Prozent sich auf dem niedrigsten Stand seit nunmehr 25 Jahren befand. Aktuell liege sie bei 3,4 Prozent. Zum Vergleich: Im Dezember 2005 waren insgesamt 4850 Arbeitslose (7,2 Prozent) im Landkreis Sigmaringen gemeldet. Im Dezember 2016 lag die Anzahl um vier Prozent niedriger bei 2305 Personen oder "Kunden", wie es im Fachjargon heißt.

Durch anschauliche Grafiken wurden auch die Sozialleistungen (SGB II) und Versicherungsleistungen (SGB III) bei den Arbeitslosen sowie die Entwicklung bei den unter 25-Jährigen (Ende 2015: 102, Januar 2017: 86 Personen) und bei den Bedarfsgemeinschaften über längere Zeiträume gezeigt. Unter Letzere werden Hartz-IV-Empfänger rubriziert, entweder Einzelpersonen oder mit Familie. Ihre Anzahl hat sich, legt man den Dezember 2015 mit 2142 Gemeinschaften zugrunde, auf 2174 im Januar 2017 nur unwesentlich verändert.

Die zu den Sozialleistungen zählenden Entwicklungen der kommunalen Aufwendungen für Kosten der Unterkunft werden in den vergangenen sechs Jahren als positiv beschrieben. Sie sind seit 2014 um 432 000 Euro gesunken, also von 4,362 Millionen Euro auf 3,930 Millionen Euro, sagte Jerg. Hierzu gibt es, so auf Anfrage des SÜDKURIER beim Jobcenter, zwei verschiedene Mietstufen als Kriterium: In Bad Saulgau, Sigmaringen und Pfullendorf liegt diese bei 557 Euro Kaltmiete ohne Nebenkosten, für die anderen Städte Meßkirch, Mengen, Gammertingen und den restlichen Gemeinden im Landkreis liegt sie bei 495 Euro. Die Gesamtsumme der Ausgaben fällt aber deutlich höher aus, denn auch Bund und Land beteiligen sich an den Erstattungskosten, wobei sich diese beim Bund von 35,9 Prozent (2014) auf 44,8 Prozent (2016) gesteigert haben.

Der Bezug von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld ist binnen fünf Jahren von 9,086 (2011) auf 10,247 Millionen Euro (2016) gewachsen.

Veranschaulicht wurden auch die Budgetentwicklung sowie Daten zur Integration von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt. Das Jobcenter ist auch zentrale Anlaufstelle für die Flüchtlinge in der Erstaufnahme. 2011 betraf die Integration 1048 Personen. Danach waren es 2012 (749), 2013 (815), 2014 (779) merklich weniger, ehe die Personenzahl 2015 (851) wieder anstieg. 2016 galt es 761 Menschen zu integrieren.

Die Integrationsquote stellt sich dagegen als relativ konstante Größe dar, sie lag zuletzt bei 29,6 Prozent. Somit befindet sich der Landkreis Sigmaringen sicherlich nicht am oberen Level des Landes, der seine Klientel in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu vermitteln vermochte – Baden-Baden bringt es hier beispielsweise mit 42 Prozent auf die beste Quote in Baden-Württemberg.

Beim Blick auf Widersprüche gegen Jobcenterbescheide im Kreis (2011: 939, 2015: 385 und 2016: 451) ist wieder ein leichter Anstieg zu konstatieren. Bei den Klagen gegen Entscheidungen des Jobcenters erweisen sich die Zahlen als unterschiedlich: 2011 waren es 380, 2013 klagten 751, 2015: 662 und im Vorjahr nur 146 – der mit Abstand niedrigste Wert in den fünf statistisch ausgewerteten Jahren.