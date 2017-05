Sigmaringen Anton Hofreiter spricht in der Alten Schule

Der Grüne Fraktionsvorsitzende im Bundestag referiert in Sigmaringen über "Gerechte Globalisierung" und stellt sich am Donnerstag, 4. Mai, auch zur Diskussion.

Sigmaringen – Der Kreisverband Sigmaringen von Bündnis 90/Die Grünen hat den Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag Dr. Anton Hofreiter für eine Diskussionsveranstaltung gewinnen können. Er ist am Donnerstag, 4. Mai um 19.30 Uhr in der Aula der Alten Schule in Sigmaringen zu Gast. Sein Thema ist die „Gerechte Globalisierung“, auf die er auch in seinem neuesten Buch „Fleischfabrik Deutschland“ eingeht. Gerade an dem Beispiel der aktuellen Fleischproduktion mit Hilfe der industrialisierten Massentierhaltung ließen sich hier die falschen Wege einer neoliberalisierten Weltwirtschaft sehr gut aufzeigen, in der es nur noch um eine Maximierung der Gewinne gehe und humane und ökologische Werte nicht beachtet werden, teilt der Kreisverband mit. Angefangen vom Soja-Anbau in Südamerika, bei dem riesige Gebiete durch Agrarkonzerne aufgekauft und dabei die ansässige Bevölkerung vertrieben würde, über die Fleischfabriken in Deutschland, mit den das Tierwohl verachtenden Produktionsmethoden und der Nitrat- und Antibiotika-Problematiken, bis hin zur hochsubventionierten „Restfleisch-Verwertung“ mit der die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Afrika zusätzlich zur Aufgabe gezwungen würden. Eines der Resultate dieses Systems sei eine zunehmende Landflucht der Einwohner in den Entwicklungsländern, die in einigen Fällen an den Grenzen zu Europa endet. Hofreiter hierzu: „Das muss nicht so bleiben, wir können eine faire Globalisierung erreichen. Mit einer gerechten Agrar- und Handelspolitik, mit einer Politik, die über den eigenen Tellerrand hinaus denkt“. Zum Vortrag mit Diskussion sind alle interessierten Bürger eingeladen..