Sigmaringen Amüsanter Weltfrauentag in Sigmaringen

Kabarettistin Dietlinde Ellsässer sorgt auf der Schlachthof-Bühne für große Erheiterung im Publikum. Für die Gewerkschaftsfrau Susanne Fuchs bleibt der Kampf um die Gleichstellung stets aktuell.

Sigmaringen – Mit Verspätung, dafür umso fulminanter, haben die Frauen des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Kreis Sigmaringen den Weltfrauentag gefeiert. Die Kultstätte im Alten Schlachthof ist mit 100 Besuchern, vorwiegend weiblichen Geschlechts, bis auf den letzten Rang gefüllt.

DGB-Kreisvorständlerin Susanne Fuchs, die ihren Frontmann Rudolf Christian als starke männliche Stütze anpreist, beschäftigt sich nicht nur mit der weltpoltischen Lage in patriarchalischen Gesellschaften wie in der Türkei, den USA (Abtreibungsgesetze) oder Russland, wo die Vergewaltigung in der Ehe nicht mehr unter Strafe steht. Auch hierzulande würden Rechte und Populisten ein veraltetes Frauenbild in unsere Gesellschaft zurücktransportieren: die Frau an den Herd, der Mann in die Arbeitswelt. "Deshalb darf Gleichstellung, Respekt und Gerechtigkeit nicht auf den 8. März beschränkt bleiben, es muss eine Ganzjahresaufgabe sein", fordert Susanne Fuchs den Weltfrauentag als Motivation und Ansporn zum Weitermachen. Schließlich gebe es noch immer Minijobberinnen, die ihre Rechte nicht erhalten, die soziale Benachteiligung von Alleinerziehenden, die Teilzeitfalle und die Altersarmut, die eben aus Teilzeitgründen die Frauen unverhältnismäßig hoch träfe. Noch immer gebe es schlecht bezahlte Frauenberufe und den Karriereknick für Frauen mit Familienzeiten. Noch immer gebe es die ungleiche Besetzung in Führungspositionen, die fehlende Repräsentanz von Frauen in der Politik. Umso mehr freue sie sich, Landrätin Stefanie Bürkle begrüßen zu können, die danach schwärmt, wie köstlich sie sich unterhalten gefühlt habe.

Bühne frei für Dietlinde Ellsässer, der Schauspielerin und Kabarettistin. Ausgelassen trällert sie tänzelnd ein Schlagerliedchen mit. Ja, Chris Roberts, Graham Bonney, Howard Carpendale oder Peter Maffay mit seinem Hit "Du", das waren Idole ihrer Kindheit. Maffays Refrain: "Du allein kannst mich verstehen" hatte sie voll auf sich zugemünzt.

Die Frau ist ein wahres Unikum. Sie wechselt ihr Outfit vom Pomeranzen- zum Cocktailkleid und sie bedient sich, so wie ihr die Gosch gewachsen ist, dem schwäbischen Dialekt. "Ledig sein in Schwaben", heißt ihr Motto und ist Berufung zugleich. Sie sei der lebendige Beweis, dass man auch ohne "beringt oder verbandelt" zu sein, überleben kann. Dass sie ein eigensinniges Kind war, hat sie schon in ihrem Buch "Mach bloß kein Theater" erzählt. Ja, sie habe lange pubertiert und ehe jene Zeit überwunden war, waren ihre Freundinnen in festen Händen. Hätte sie sich auf einen verlassen, wäre sie jetzt auf Reha, lacht sie. Die Flexibilität eines Mannes sei vergleichbar mit einem Zwetschgenbaum, von dem man fordert, dass er Pfirsiche trägt.

Dietlinde Ellsässer serviert ein abgedrehtes Kopfkino. Vor allem wenn sie schwärmerisch von Männerschönheiten spricht, mit denen sie sich eine Beziehung durchaus hätte vorstellen können. Winnetou (Pierre Brice) gehört dazu. Sie malt sich aus, was sie an Bügeln, Waschen alles zu tun hätte, wo er doch nur ein Häs trägt. Dann doch lieber Old Shatterhand, den Lex Barker – obwohl, wenn der sein Wildlederfransenkittele über die Fleischbrühe hebt. .. Tarzan, den Affenmenschen nur im Lendenschurz, ist der nächste Fall ihrer Untersuchung, dessen berühmten Schrei "Aaaaahhhh uohuoh ouh-ouh" imitiert sie verblüffend echt. Bei James Bond in Person von Sean Connery gefallen ihr nicht nur die vielen Brusthaare, sondern auch die seltene Heimkehr, und dann so liebevoll.

Sie hält ein flammendes Plädoyer über die Rolle einer selbstbewussten Frau. Das fordert die Damen auf, mal etwas Neues zu wagen, auch wenn es noch so banal sei: "Mit einem frohen Ja, heute putze ich nicht!"

Aus den Lachtränen kommt das Publikum bei ihrer nachgespielten Fernsehsendung "Herzblatt" kaum heraus, bei der eine Frau aus drei befragten Kandidaten des anderen Geschlechts auswählen durfte. Im Schlachthof wird Arwed zum Sieger gekürt, der seine Dietlinde im geöffneten Bärenfell empfangen und sie fragen möchte, woher das Kalb in der Kuh kommt.