Sigmaringen Alphornbläser spielen weihnachtliche Melodien auf der Sigmaringer Eisbahn

Meßkircher Ensemble sorgt für eine willkommene Abwechslung mit seinem stimmungsvollen Auftritt.

Eine stimmungsvolle Eiszeit hat die Alphorngruppe Meßkirch am Mittwochabend vor zahlreichen Zuschauern geboten, die sich neben der seit einer Woche geöffneten Eisbahn in der Kreisstadt Sigmaringen versammelten. Die Alphornbläser wagten sich dabei auf das ungewohnte Eisparkett und spielten Melodien zur Vorweihnachtszeit – klassische und traditionelle Stücke sowie Eigenkompositionen. Eine durchaus willkommene Abwechslung für die Zuschauer, die es sich bei frostigen Temperaturen mit einem Glas Glühwein gemütlich gemacht hatten und den Akteuren auf der Eisbahn viel Beifall spenden. Unser Bild zeigt die Alphornbläser vor dem weihnachtlich geschmückten und beleuchteten Rathaus in Sigmaringen. loe/Bild: Kurt Loescher