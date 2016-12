Sigmaringen Aggressiver Flüchtling bedroht Mitbewohner

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 27-jährigen Asylbewerber, der von Beamten des Polizeireviers in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gewahrsam genommen wurde.

Der stark alkoholisierte Mann hatte nach Angaben der Polizei am Mittwoch, gegen 3 Uhr, das Zimmer von Mitbewohnern betreten und zunächst einen 28-Jährigen beleidigt und mit einer abgeschlagenen Glasflasche bedroht. Bei dem anschließenden Gerangel fügte der Tatverdächtige dem 28-Jährigen eine oberflächliche Verletzung am Hals zu.



Als weitere Mitbewohner dazwischen gingen, konnte der Geschädigte aus dem Zimmer flüchten und den Sicherheitsdienst alarmieren. Die Polizei nahm den aggressiven Bewohner mit zur Dienststelle, wo er auf richterliche Anordnung den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbrachte.