Sigmaringen AfD sucht den Bürgerdialog

Sigmaringen (jüw) Die Alternative für Deutschland (AfD) veranstaltet am Donnerstag, 11. Mai, ab 18.30 Uhr einen Bürgerdialog in der Stadthalle der Kreisstadt mit einem Großaufgebot an Parteipolitikern. So kündigen neben dem Bundessprecher und Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Professor Jörg Meuthen, auch die Landtagsabgeordneten Emil Sänze, Lars-Patrick Berg, Stefan Herre, Daniel Rottmann und Hans Peter Stauch aus den umliegenden Landkreisen ihr Kommen an. Diskutiert werden soll zu den unterschiedlichsten Themen. Staatsrechtler Professor Karl Albrecht Schachtschneider wird über "Probleme illegaler Zuwanderung" sprechen.