vor 2 Stunden dpa Kreis Sigmaringen AfD-Politiker Fiechnter will um Bundestagswahlkreis in Sigmaringen kämpfen

Der AfD-Politiker Heinrich Fiechtner will um seinen Wahlkreis zur Bundestagswahl kämpfen. Er werde wenn nötig vor das Bundesschiedsgericht der Partei ziehen, sagte Fiechtner am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.