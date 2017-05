Sigmaringen AfD-Bürgerdialog wird von Protesten begleitet

Junge Leute wenden sich in einer sponatanen Kundgebung gegen die Rechtspopulisten und ihre politischen Ziele. Die Partei stellt ihr Modell "Fit for return" vor, das Fluchtanreize senken soll. AfD-Hauptreferent Professor Karl Albrecht Schachtschneider hält alle Flüchtlinge in Deutschland für illegal.

Sigmaringen – Die Alternative für Deutschland (AfD) hat zum Bürgerdialog in die Stadthalle geladen. Zur Gegenkundgebung finden sich auf dem gegenüberliegenden Parkplatzareal rund 70 Demonstranten ein. Sie skandieren "Refugees welcome", Flüchtlinge willkommen. Sie zeigen Transparente, worauf steht: "Sigmaringen ist bunt", "Kein Mensch ist illegal" oder "Sigmaringen ist nicht Gauland". Die beiden Organisatoren, Pius und Fabio, freuen sich, dass spontan so viele Leute da sind. Erst am Vorabend hatten sie sich im Theatercafé zu einer Mobilisierung über das soziale Netzwerk Facebook entschlossen und die Sache ordnungsgemäß angemeldet, wie auch Polizeisprecher Norbert Stärk bestätigt. Zur Sicherheit steht die Polizei mit vier Einsatzwagen parat.

Auch das Security-Personal in der Stadthalle ist immens, Ausweise von Liebfrauenschülern werden kontrolliert. Rund 500 Zuhörer garantieren einen proppenvollen Saal – geschätzte drei Viertel dürften zu den Anhängern der Rechtspopulisten zählen. Auf eine Leinwand werden Botschaften von AfD-Landtagsabgeordneten zu speziellen Sachgebieten projiziert. AfD-Diskussionsleiterin Christiane Christen erläutert, unter welcher Thematik dieser Bürgerdialog steht: "Probleme illegaler Zuwanderung". Sie stellt den Staatsrechtler Professor Karl Albrecht Schachtschneider vor, der zum "Crashkurs" bereit sei. Der 76-Jährige wirkte bis 2005 als Professor für Öffentliches Recht an der Uni Erlangen-Nürnberg. Er war auch bei der NPD und der Bürgerbewegung Pro Köln als Redner gefragt. Seine Verfassungsbeschwerden sind entweder nicht behandelt oder zurückgewiesen worden, beklagt er.

Schachtschneider stellt sich als scharfer Kritiker des europäischen Integrationsprozesses vor. Nur die sich gegen Flüchtlinge abschottende Visegard-Staaten wie Ungarn verhielten sich korrekt und "nicht so großzügig, sprich: dämlich, wie Deutschland". Seine Kernbotschaft, die er im Laufe des Abends mehrfach wiederholt, ist provokant und offensiv: "Nicht einer der Zuwanderer ist legal in unser Land gekommen!" Die große Masse an "sogenannten Flüchtlingen" sei aus türkischen Lagern angereist: "Da waren sie nicht mehr gefährdet!" Unter beifälligem Gelächter polemisiert er gegen Syrer: Sie hätten alle keinen Ausweis, aber ein Smartphone dabei. Sein Fazit: "Nicht einer hat das Recht, sich hier aufzuhalten" – Asylgrundrecht sei kein Einreiserecht. Es bedürfe in jedem Fall einer individuellen Prüfung. Die Bundesregierung habe eine "schwere Rechtsverletzung" begangen, so seine Anklage. Auch die Grenzöffnung 2015 sei ein Verstoß gegen geltendes Recht, zur Sicherung der Grenze gebe es "elektronische Maßnahmen". Jedenfalls scheint er sich ideologisch unter Gleichgesinnten zu befinden, denn seinen Vortrag beendet er unter prasselndem Applaus des Auditoriums.

Sodann erläutert der Landtagsabgeordnete Emil Sänze, Volkswirt aus Rottweil, was unter dem zynisch klingenden AfD-Flyer "Fit for return" zu verstehen ist: ein Drei-Phasen-Modell, das in qualifizierte Einwanderung, rasche Rückkehr für Flüchtlinge und in Hilfe zur Selbsthilfe aufgegliedert sei. Es gehe um Reintegration und nicht um Integration, betont er. Etwa 40 Prozent der Flüchtlinge, sagt Sänze, sollten in "ein geordnetes Leben überführt" und darauf vorbereitet werden, den Aufbau in ihrer Heimat sicherzustellen. "60 Prozent der Flüchtlinge müssen dringend ausgeschafft werden", plädiert er für eine konsequente Rückführung. Denn: "Es kann nicht sein, dass sie eine zweite Subkultur ins Land bringen."

Zu Wort meldet sich nach verspäteter Anreise auch der Bundesvorsitzende Jörg Meuthen. Er pflegt einen kühlen Habitus und merkt zum Modell "Fit for return" an, dass die AfD damit einen Alleinvertretungsanspruch besitze: "Das Land wird gnadenlos überfordert mit der Migration". Später fügt er hinzu: "Nichts ist teurer als die Migranten hier zu behalten!".

Meuthens Wunsch nach einem gedeihlichen Dialog bei der Podiumsdiskussion – wo sich die AfD-Landespolitiker inklusive des Professors auf der Bühne platzieren – verläuft durchaus im Sinne des Veranstalters. Vieles sind Suggestivfragen. Eine Frau äußert Zweifel, dass ein geflüchteter Marokkaner überhaupt Bock habe, was für sein Land zu tun. Als einer fragt, wo denn da die Nächstenliebe bleibe, kontert der AfD-Abgeordnete Daniel Rottmann: "Ich bin bekennender Lutheraner. Als Christ stehe ich dafür, unser Land zu erhalten!" Andere, wie der Kreis-DGB-Vorsitzende Rudolf Christian, tun ärgerlich kund, sich vergebens um eine Wortmeldung bemüht zu haben.

Die wütende Basis der AfD bleibt auch nicht ganz still. Ein glühender Anhänger aus Wald fordert, parteiinterne Streitereien nicht mehr öffentlich auszutragen: "Lasst das die Ratten von der Lügenpresse nicht mitkriegen!" Der Balinger AfD-Abgeordnete Stefan Herre interveniert besänftigend: Man könne das Geschäft nicht mit dem Rammbock betreiben.