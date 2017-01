Sigmaringen 73-jähriger Autofahrer kollidiert mit Lastwagen

Beim Umfahren eines Schutzhäuschens für Einkaufswagen übersieht der Daewoo-Fahrer den vor ihm stoppenden Lkw.

Einen entgegenkommenden Lastwagen hat ein 73-Jähriger mit seinem Daewoo übersehen. Laut Polizei umfuhr dieser am Mittwoch gegen 11.15 Uhr gerade ein Schützhäuschen für Einkaufswagen. Obgleich der 43-jährige Lastwagenfahrer sofort angehalten hatte, ließ sich der Unfall nicht vermeiden. Schaden: 1000 Euro am Daewoo und 300 Euro am Lastwagen.