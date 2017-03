Sigmaringen 25 000 Euro für Ehrenurkunde von Nationalsozialist Hermann Göring

Ehrenbürger-Urkunde steht bei Münchner Auktionshaus zum Verkauf. Das Nazi-Relikt aus Sigmaringen ist besonders wertvoll. Warum das so ist, erfährt SÜDKURIER-Mitarbeiter Hermann-Peter Steinmüller auf Spurensuche.

Man kann sich für 25 000 Euro ein schönes Auto kaufen, oder die Ehrenbürger-Ernennungsurkunde für Hermann Göring durch die Stadt Sigmaringen vom 12. Januar 1939. Zu diesem Anfangspreis bietet das Auktionshaus "Hermann Historica" in München im Rahmen der anstehenden Frühjahrsauktion die Urkunde an. Was macht die Urkunde für Sammler so wertvoll und wieso taucht sie jetzt in einer Auktion auf?

Die Suche nach Antworten beginnt im Staatsarchiv in Sigmaringen. Hier werden auch Archivalien der Stadt Sigmaringen aufbewahrt und wissenschaftlich betreut. Verantwortlich für diesen Archivbestand ist Sybille Brühl. Eine Kopie der Urkunde ist zwar nicht vorhanden. Aber: " Im Stadtarchiv werden Schwarzweiß-Aufnahmen der Urkunde verwahrt. Nach einem Abgleich des Katalogbildes mit diesen Aufnahmen scheint die Urkunde echt zu sein."

Die Urkunde gehörte bis zum Ende des Nationalsozialismus Hermann Göring persönlich. Die Archivarin erklärt: "Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde ist eine Auszeichnung für ausgewählte Persönlichkeiten. Das Ehrenbürgerrecht ist ein Persönlichkeitsrecht. Die Urkunden sind deshalb Privatbesitz und kein kommunales oder staatliches Schriftgut." Jedenfalls machten die Sigmaringer dem braunen Spuk in ihren Ehrenbürgerreihen ein rasches Ende. Bereits in seiner ersten Sitzung am 22. September 1946 entzog der Stadtrat dem Kriegsverbrecher die Ehrenbürgerwürde. Das war rund vier Wochen vor dem Selbstmord Görings.

Keine Antwort geben die im Staatsarchiv verwahrten Protokolle auf die Frage, warum Göring, als preußischer Ministerpräsident immerhin Landesvater, die Ehrenbürgerwürde erst relativ spät im Jahre 1939 erhielt. Adolf Hitler wie Hermann Göring waren in vielen Gemeinden und Städten des Deutschen Reichs Ehrenbürger. Also müsste es doch auch Tausende entsprechender Urkunden geben. Was die Sigmaringer Urkunde so wertvoll macht, beantwortet Hermann Rief vom Auktionshaus "Hermann Historica" in München: "Der Preis ist in diesem Falle durch die besonders prächtige Ausführung durch einen Juwelier zu verstehen. Hermann Görings Ehrenbürgerurkunden sind nicht wirklich häufig." Denn meistens ernannten die Kommunen den "Führer" Adolf Hitler zum Ehrenbürger. Rief bezeichnet das als "flächendeckendes Verfahren" mit einfach gestalteten Urkunden. Der Münchner Experte: "Diese einfachen Urkunden bewegen sich im Preisrahmen zwischen einem und 2000 Euro."

Die Sigmaringer haben sich für den als "Kunstsammler" bekannten Hermann Göring etwas Besonderes einfallen lassen. Rief beschreibt das so: "Die Urkunde ist in einer fast vier Kilogramm schweren Prunkschatulle aufbewahrt." Es handle sich um eine Juweliersarbeit mit einem Silbermetallgehalt von 835 000 Teilen. Das sei selbst nach heutigen Maßstäben eine eindrucksvolle Ehrenbürgerurkunde. Doch warum griffen die Sigmaringer so tief in die Stadtkasse? Waren der damalige Bürgermeister und seine kommunalen Spitzen so glühende Nazis oder war die prachtvolle Aufmachung dem Kunstsammlerwahn des neuen Ehrenbürgers geschuldet? Auf diese Fragen geben die erhaltenen Dokumente keine Antwort.

Jedenfalls gehörte die Sigmaringer Urkunde zur Kunstsammlung Görings. Die Stücke wurden von der US-amerikanischen Militärverwaltung in die Vereinigten Staaten gebracht. Dort hat nach Angaben des Münchner Auktionshauses auch die Sigmaringer Urkunde bis heute überlebt.

Zur Person

Hermann Göring (1893-1946) gehörte zu den führenden Nationalsozialisten um Adolf Hitler. Mit anderen Repräsentanten des NS-Staates wurde er vom Nürnberger Kriegsverbrecher-Tribunal zum Tode verurteilt, kam der Hinrichtung aber durch Selbstmord zuvor. Seit 1933 war Göring als letzter preußischer Ministerpräsident auch direkt für die südlichste Stadt Preußens, Sigmaringen, verantwortlich. Der Nationalsozialist, der sich gern in Fantasieuniformen zeigte und mit offiziellen Titeln schmückte, war unter anderem als Beauftragter für den Vierjahresplan für die Ausbeutung der vom Deutschen Reich besetzten Gebiete verantwortlich. Er organisierte nach der Reichspogromnacht 1938 die Enteignung Deutscher jüdischen Glaubens. (hps)