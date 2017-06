Sigmaringen 2017: Kein Fest der Kulturen in Sigmaringen

Mitglieder des Kulturausschusses des Gemeinderats Sigmaringen sehen keine Chance auf eine Realisierung und vertagen die Veranstaltung auf kommendes Jahr.

Sigmaringen (loe) Ein Fest der Kulturen wird es in diesem Jahr nicht geben. Die Stadt Sigmaringen beteiligt sich dafür an der Organisation eines ökumenischen Kirchenfestes, das für den 24. September terminiert ist. Das haben die Mitglieder des Kultur-, Sport-, Sozial-, Umwelt- und Verkehrsausschusses in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen und dem Gemeinderat vorgeschlagen. „Es macht keinen Sinn, ein Fest der Kulturen in diesem Jahr zu machen, da letztendlich mit dem Kirchenfest potenzielle freiwillige Helfer und Akteure für die beiden Feste dieselben wären, sodass hier Konflikte entstehen könnten“, begründete die Integrationsbeauftragte, Claudia Lamprecht, die Entscheidung. Das Fest der Kulturen war ursprünglich für den 10. Oktober geplant und sollte auch Anlass für einen verkaufsoffenen Sonntag sein.

Bürgermeister Thomas Schärer hofft auf Verständnis beim Einzelhändlerverband HGV – die Stadtinitiative. Er will jedoch versuchen, dennoch einen verkaufsoffenen Sonntag im Herbst anbieten zu können. Gedacht ist an eine Erweiterung des Kürbisfestes. Nur wenn eine zugleich größere Veranstaltung von allgemeinen Interesse stattfindet, ist ein verkaufsoffener Sonntag möglich.

Als Alternative für das Fest der Kulturen schlug die Integrationsbeauftragte das Jahr 2018 vor – entweder im Frühjahr oder im Herbst. Hier will sich die Stadt mit 11 700 Euro an der Organisation beteiligen. In einem ersten Grobkonzept hat Claudia Lamprecht den Ausschussmitgliedern dieses Fest der Kulturen vorgestellt. Veranstalter wird die Stadt Sigmaringen sein. Organisationen und Vereine können sich mit Ständen präsentieren. Unter dem Motto „Eigene Kultur erleben – Vielfalt der Kulturen genießen“ soll ein bunter und reger Austausch zwischen allen Bevölkerungsgruppen stattfinden. Auch soll die Innenstadt am Karlsplatz, am Leopoldplatz und am Marktplatz mit verschiedenen Angeboten einbezogen werden.