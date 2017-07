Sigmaringen 20 Menschen bewerfen Sicherheitspersonal in LEA

20 Menschen bewerfen Sicherheitspersonal in LEA

Die Wegnahme einer mobilen Herdplatte hat in der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen zu einer größeren Auseinandersetzung geführt, bei der das Sicherheitspersonal von 20 bis 30 Personen mit Steinen attackiert wurde. Das teilt die Polizei mit, die letztlich mit 30 Beamten aus umliegenden Polizeirevieren sowie dem Polizeipräsidium Tuttlingen vor Ort war.

Als die Beamten eintrafen, hatte sich die Lage allerdings bereits entspannt und die meisten Beteiligten waren in ihren Unterkunftsräumen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmen wurde verletzt, die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Laut Polizei haben Bewohner in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zuvor mit der Herdplatte gekocht, die laut Hausordnung nicht erlaubt ist.