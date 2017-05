Sigmaringen 19-Jähriger steht unter Drogen

Polizei beschäftigen die Eskapaden eines jungen Mannes in der Sigmaringer Erstaufnahmeeinrichtung, der zwei Mal in Gewahrsam genommen werden muss.

Sigmaringen – Mehrfach hat ein unter Drogen stehender 19-Jähriger aus der Landeserstaufnahmeeinrichtung die Polizei beschäftigt. Sie berichtet, dass der junge Mann beschuldigt wird, am Donnerstag gegen 7.30 Uhr Smartphones und einen Lautsprecher von zwei Bewohnern entwendet zu haben. Ein Geschädigter habe ihn auf frischer Tat ertappt. Nach polizeilichem Verhör durfte er in sein Zimmer zurück. Als er am Vormittag weitere Diebstähle beging, nahm ihn die Polizei bis 20 Uhr in Gewahrsam. Gegen Mitternacht habe er zwei Joints geraucht und Einrichtungsgegenstände in seinem Zimmer zerstört. Er wurde überwältigt, gefunden wurde bei ihm eine geringe Menge Betäubungsmittel. Der Bereitschaftsrichter ordnete erneut polizeilichen Gewahrsam bis Freitagmorgen an.