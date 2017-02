Schwenningen Zieglersche: Praktische Hilfe im Alltag für das Leben mit Behinderungen

Der familienunterstützende Dienst, den die Zieglerschen im Landkreis Sigmaringen organisieren, unterstützt Eltern von Kindern mit Behinderung im Alltag. Durch die Kooperation mit der Koordinierungsstelle für Tageseltern engagieren sich auch ausgebildete Kindertagespflegepersonen in dem familienunterstützenden Dienst, der vom Landkreis Sigmaringen und der Aktion Mensch gefördert wird, teilen die Zieglerschen mit. Die freiwilligen Mitarbeitenden arbeiteten ehrenamtlich und seien sehr gefragt. Zum Beispiel bei Angeline Schwarz und ihrer Familie in Schwenningen.

Zwei Mal die Woche kümmere sich Monique Forstreuter ehrenamtlich um Angeline. Die Elfjährige hat eine geistige Behinderung und spricht nicht. In Kooperation mit der Koordinierungsstelle für Tageseltern suchte der familienunterstützende Dienst eine geeignete Tagesmutter in der Region. So kam Forstreuter zu Familie Schwarz. Nun hält sie Angelines Mutter, die mit der Betreuung ihrer großen Tochter und deren beiden jüngeren Geschwistern stark gefordert ist, an zwei Nachmittagen die Woche den Rücken frei. "Ein Familienleben mit einem Kind mit Behinderung kann eine extreme Herausforderung und für viele Eltern – zumindest zeitweise – auch eine Überforderung sein", berichtet Anja Beetz vom Büro für ambulante Dienste der Zieglerschen in Bad Saulgau.

Es sei kein Zeichen von Schwäche, wenn Eltern behinderter Kinder Hilfe im Alltag brauchten und diese auch in Anspruch nehmen würden. "Ein Kind mit Behinderung fordert Eltern einfach ganz anders", sagt Beetz weiter. Wenn dann noch Geschwister da seien, die berechtigterweise auch Zuwendung und Aufmerksamkeit brauchten, und wenn die Anforderungen im Beruf ebenfalls dazukämen, könne ganz schnell die Grenze der Belastbarkeit überschritten sein. "Wir sind sehr dankbar, dass es Freiwillige wie Monique Forstreuter gibt, die diese Eltern in ihrem herausfordernden Alltag entlasten", sagt Anja Beetz.

Weitere Freiwillige seien stets willkommen. Diese erhalten von Anja Beetz fachliche Anleitung. Interessierte können sich melden bei Beetz und Gabriele Blum, Telefon: 0 75 81/5 08 25 90.