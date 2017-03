Schwenningen Wasserverlust sinkt 2016 gegenüber Vorjahr

Einsparungen von über 10 000 Euro für Rohrbruchbehebungen

Schwenningen (wk) Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung" verabschiedet. In ihrem Vortrag berichtete Kämmerin Rita Bosch, dass der Erfolgsplan 2016 voraussichtlich mit einem Gewinn von 15 000 Euro abschließt. Insbesondere bei den Aufwendungen für die Rohrbruchbehebung konnten über 10 000 Euro eingespart werden. "Der Wasserverlust ist 2016 gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken", stellte Bosch fest. Er liege aber immer noch bei rund 22 Prozent oder knapp 17 000 Kubikmetern. Am höchsten war der Wasserverlust im Jahr 2014 mit 32,35 Prozent. Der Wasserbezug von der Hohenberggruppe ist von 79 636 im Jahr 2015 auf 75 245 Kubikmeter im Jahr 2016 deutlich zurückgegangen. Für den Wasserbezug zahlte die Gemeinde rund 0,49 Euro pro Kubikmeter Wasserbezugsumlage. Somit lag der Wasserverlust 2016 bei rund 8200 Euro. Außerdem mussten für die Rohrbruchbehebungen im Jahr 2016 an Fremdfirmen bislang 6300 Euro ausgegeben werden. Schließlich lagen die Bauhof-Kosten bei über 10 000 Euro.

"Die Gemeindeverwaltung und der Bauhof kontrollieren den Wasserbezug nahezu täglich, sodass bei Unstimmigkeiten unverzüglich mit der Rohrbruchsuche begonnen wird", sagte Bosch in ihrem Vortrag. Für den Verkauf des Wassers im Jahr 2017 erwartet die Verwaltung Einnahmen von 211 000 Euro. Der Wasserzins beträgt seit 2013 unverändert 2,91 Euro pro Kubikmeter. Außerdem werden seither für den Wasserzähler pro Monat 5,50 Euro in Rechnung gestellt. Für die Beschaffung eines Rohrbruchsuchgeräts werden dieses Jahr 8000 Euro fällig. Der Erfolgsplan sieht Einnahmen und Ausgaben von es 229 700 Euro vor. Im Vermögensplan stehen Einnahmen und Ausgaben von je 78 600 Euro. Die Kreditaufnahmen betragen 26 100 Euro.