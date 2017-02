Schwenningen Wasserschöpfer stürmen Rathaus

Die Wasserschöpfer regieren seit dem Schmotzigen Dunnschtig in Schwenningen. Schon am frühen Morgen zog die Gugge mit Pauken und Trompeten durch das Heubergdorf und weckte die Schwenninger.

Später musste erstmals Bürgermeisterin Roswitha Beck den Rathausschlüssel an Büttel Marcel Greber übergeben, nachdem die Hästräger unter den Klängen der Gugge mit ihrem Anführer Adrian Stier einen mords Lärm vor dem Rathaus machten.

Da staunten die Wasserschöpfer nicht schlecht, als das gesamte Rathausteam, also acht reizende Damen, im Pilz-Outfit zum Empfang in den Rathaussaal einluden. Aus Giftpilzen wurden dann Glückspilze. Zunftmeister Raimund Glückler und seine Wasserschöpferinnen tanzten mit den Glückspilzen Polonäse und freuten sich beim Sektempfang der Gemeinde, während es die Gugge wieder krachen lies. Währenddessen stellten einige Zunftmitglieder der neuen Bürgermeisterin vor dem Rathaus einen kleinen Narrenbaum auf. "Lauter Weiber schaffed jetzt in dem Haus, für manchen Ma wär des an Graus", sang Kassen-Glückspilz Friederike.

Ulrike Scheuble verlangte die Eingemeindung des Nusplinger Ortsteils Harthöfe nach Schwenningen, weil Gemeindearbeiter Daniel Bosch von dort kommt. "Leider ischt d`Frau Schilling abtrünnig wora ins Standesamt ge Stetta nom, im Gegenzug konnt halt jetzt d`Frau Dreher zu eis vu det ge Schwenninga rom, informierte die Schultässin (So nennt Raimund Glückler seine Bürgermeisterin). Und dass das zu hundert Prozent weibliche Rathausteam singen kann, stellten sie mit Unterstützung durch Gemeindearbeiter Daniel Bosch unter Beweis. Zur Melodie "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben", sangen sich die Damen "So ein neuer Schultes ist wie ein neues Leben".

Aber jetzt ist mit Büttel Marcel Greber bis Aschermittwoch ja wieder ein Mann Chef im Amt. Seitens des Narrenrats überraschte Säcklesmeisterin Margit Kuri die Glückspilze mit einer Büttenrede. "Die Roswitha muss ma loba, jetzt glitzet des Rathaus von unte bis oba", aber auch "Wia uffm Türkische Bazar geht`s zu, älles hat me ge Stetta doa. Standesamt, Grundbuchamt und die Seelsorgeeinheit au", so Kuri.

Nächste Stationen der Wasserschöpfer waren die Filiale der Volksbank Albstadt sowie der Kindergarten und die Schule, wo die Kinder schon auf ihre Befreiung warteten. In der Heuberghalle war das Kuttelessen und närrisches Treiben. Die Froner waren den ganzen Tag über mit ihrem Wurstwagen unterwegs, um das närrische Volk zu sättigen. Am Nachmittag stellten die Froner beim Parkplatz der Halle traditionell den Narrenbaum auf. Der starke Wind verlangte den Fronern ihr ganzes handwerkliches Geschick ab. Mit der "Mini-Playback-Show" unter Regie von Karin Mattes war für die Kinder wieder viel geboten.