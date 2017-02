Schwenningen Wasserschöpfer-Umzug bei Bilderbuchwetter

Einen weiteren Höhepunkt der Dorffasnet in Schwenningen war am Rosenmontag der Dorf- und Straßenumzug. Hunderte von Zuschauern waren gekommen, um die farbenprächtigen Gruppen aus Schwenningen und den umliegenden Gemeinden Hausen im Tal, Irndorf, Heidenstadt, Heinstetten und Stetten a.k.M. zu sehen.

Beim Gasthof Adler war Zunftmeister Raimund Glückler mit dem Mikrofon stationiert, um die Teilnehmer der kleinen, aber feinen Show vorzustellen. Den Auftakt bildeten die Narrenräte, Büttel Marcel Greber, Wasserschöpfer und Froner sowie die Gugge mit Michael Steidle. Vom Rathaus aus führte die Umzugsstrecke bis zur Hauptstraße beim \"Adler\", dann die Hauptstraße entlang und über den \"Laubenberger Hof\" wieder zurück zum Rathausplatz. Wie schon in den beiden Vorjahren, durften sich die Gäste darauf freuen, jede Gruppe zweimal zu sehen, weil die Umzugsstrecke verkürzt war. Die Schtäcklebuaba aus Hausen im Tal erfreuten mit ihrem schönen Häs und schenkten reichlich \"Schtäcklebuaba-Bluad\" aus. Traditionell sind die lustigen Albvereinsfrauen aus Irndorf mit dabei, diesmal als Geister. Der Kindergarten kam mit Erzieherinnen Eltern und Kindern als Lumpenkapelle und machte viel Radau. Schön waren auch die Hästräger aus Heidenstadt, die Haiberger Bättlblätz, anzusehen. Eine Frauengruppe aus Schwenningen kam als Käse- und Tulpenverteilerinnen im Look von \"Antje aus Holland\" in das Heubergdorf. Die Frauen vom Rathaus präsentierten sich mit ihrer Bürgermeisterin Roswitha Beck als Glückspilze. Der Turnverein-Zirkus zeigte Jonglieren, Affenkunststücke und andere Artisten. Die drei befreundeten Familien Fritz, Graf und Siber (FriGraSi) sind fester Bestandteil der Show. Diesmal kamen alle als schottische Highlander. Ihre Hexen-Pyramide zeigten die Heinstetter Boscha-Hexa. Schneemänner kamen aus dem Himalaya und junge Frauen vom Dorf als Ninja-Turtels. Erstmals dabei war der Jahrgang 1997, also die 20er aus Stetten a.k.M. Die alte Sage vom \"Hornweible\", einer Hexe vom Gebiet \"Horn\", ließen einige junge Mädchen vom Dorf aufleben. Und den krönenden Abschluss bildete die Heinstetter Musikkapelle.

Nach dem Umzug spielte die Gugge noch zum Platzkonzert auf dem Rathausplatz. Im Anschluss feierte jung und alt in der Weinstube Siber, im Adler und in den drei Besenwirtschaften weiter.

Bildergalerie im Internet: