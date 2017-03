Schwenningen VdK kämpft für Barrierefreiheit auf Bahnhof in Sigmaringen

Landratsamt und Landesregierung sehen die Bahn in der Pflicht und dort wird die Thematik gerade andersrum gesehen.

Schwenningen (wk) 95 Personen aus Schwenningen, 29 aus Heinstetten, 33 aus Hartheim, 14 aus Hausen im Tal und 10 aus Irndorf gehören dem VdK-Ortsverein Schwenningen an. Vorsitzender Gerolf Weitzer informierte in der Hauptversammlung im Pfarrheim Don Bosco in Schwenningen über viel Arbeit für die Mitglieder hinter den Kulissen. "Wir arbeiten im stillen, aber effektiv", brachte es Weitzer auf den Punkt. Dazu zählen vermittelte Termine bei der Rechtsabteilung, Mithilfe bei Widersprüchen oder auch Verfahren bei den Sozialgerichten. Seit drei Jahren kämpft der Ortsverein für Barrierefreiheit allgemein und auf dem Bahnhof in Sigmaringen speziell, damit Rollstuhl- oder Rollatorfahrer von einem Gleis zum anderen kommen können. Das Landratsamt Sigmaringen und die Landesregierung seien der Meinung, dass dieses Problem die Bundes- beziehungsweise Landesbahn betreffe und umgekehrt. "Dieser Kompetenzstreit zu Lasten der Schwerbehinderten hält schon seit Jahren an", bedauerte Weitzer.

Bürgermeisterin Roswitha Beck lobte den VdK für seine Bemühungen, Lösungen für Hilfesuchende zu finden. Das Thema Barrierefreiheit bezeichnete Beck als wichtig. Sie leitete auch die Wahlen der Vorstandschaft.

Wiedergewählt wurden Vorsitzender Gerolf Weitzer, stellvertretender Vorsitzender Bruno Beck, Kassierer Wolfgang Bösch, Schriftführer und Beauftragter für Behindertenangelegenheiten Helmut Kreuzer (Hausen im Tal), Frauenbeauftragte Gabriele Holzwarth (Meßstetten), die Revisoren Hans Buhl (Heinstetten) und Josef Knobel (Hartheim), die Beisitzer Willi Wahl (Irndorf), Edgar Schnell (Hartheim), Emil Deufel (Heinstetten) und Gerhard Nepple (Heinstetten). Für den ausgeschiedenen Beisitzer Walter Hoffmann aus Hartheim wurde Klaus Krisch aus Schwenningen gewählt.

2017 wird der Ortsverband wieder einige Veranstaltungen im geselligen Bereich durchführen. Am 24. Juni ist beim "Hüttle" am Sportplatz Heinstetten ein Grillnachmittag und am 21. Juli findet der Jahresausflug nach Stühlingen-Blumeck statt zur einzigartigen Museumsmühle. Danach ist Brauereibesichtigung in Wurmlingen.